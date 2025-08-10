Menü Kapat
30°
Balıkesir'deki deprem yeni bir tehlikenin habercisi mi? Prof. Dr. Üşümezsoy Simav fayını işaret etti!

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremle ilgili açıklama yapan Deprem Uzmanı Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, sarsıntının beklenen bir durum olduğunu söyleyerek, görüşlerini paylaştı. İşte detaylar…

Sındırgı'da 6.1 büyüklüğünde meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Balıkesir'in Sındırgı ilçesi olan 6,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

“SİMAV DAĞI YÜKSELİYOR”

Prof. Dr. Üşümezsoy, depremin Simav Fay Zonu üzerinde gerçekleştiğini belirterek, "Kütahya ve Simav hattında risk var diye belirtmiştim. Simav dağı yükseliyor, önündeki Simav ovası çöküyor, bunun sonucu deprem oluyor" dedi.

Balıkesir'deki deprem yeni bir tehlikenin habercisi mi? Prof. Dr. Üşümezsoy Simav fayını işaret etti!

“6.5’TEN BÜYÜK DEPREM ÜRETMİYOR”

Yaşanan 6,1 büyüklüğündeki sarsıntının normal bir fay kırılması olduğunu vurgulayan Üşümezsoy, "Bu fayın batı kesimi. Burada 20-25 kilometrelik bir fay kırılmıştır. Bu faylarda 6.4, 6.5'ten büyük depremler üretmiyor" ifadelerini kullandı.

Balıkesir'deki deprem yeni bir tehlikenin habercisi mi? Prof. Dr. Üşümezsoy Simav fayını işaret etti!

Daha önceki küçük depremleri işaret ettiklerini hatırlatan Prof. Dr. Üşümezsoy, bölgede gerilmelerin devam ettiğini ve bu depremin Sındırgı'nın çökmesiyle oluşan bir olay olduğunu söyledi. Uzman, Simav depreminden bu yana bu tür sarsıntıların beklendiğini de sözlerine ekledi.

Balıkesir'deki deprem yeni bir tehlikenin habercisi mi? Prof. Dr. Üşümezsoy Simav fayını işaret etti!

“GERİLMELER HEP SÖZ KONUSU”

Üşümezsoy sözlerini şöyle tamamladı:

“Bu güneyde olan bir deprem, Simav, Türkmen dağlarında elimde çekiçle geziyordum. Simav depreminden beri bunlar bekleniyor. Piyanonun tuşları gibi olan bir durum. Şimdi Sındırgı’nın çökmesiyle oluşan bir deprem söz konusu. Bu hatta gerilmeler hep söz konusu.”

Öte yandan kentte çok sayıda meydana gelmeye devam ediyor. Sındırgı Belediye Başkanı Serkan Sak, yaptığı açıklamada, merkez üssü Sındırgı olan depremde, alt katı eczane olan ve üst katında 6 kişinin yaşadığı 2 katlı binanın yıkıldığını söyledi.

