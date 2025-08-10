Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
30°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Yusuf Özgür Bülbül

Balıkesir depremi sonrası Prof. Dr. Naci Görür 'Evlerden uzak durun' diyerek uyardı!

Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Balıkesir'de meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremin Simav Fay Zonu üzerinde olduğunu belirtti. Görür, hasar olabileceği konusunda uyararak, "Daha büyük deprem olacağını sanmıyorum. Evlerden bir müddet uzak durun" açıklamasını yaptı. İşte detaylar...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Yusuf Özgür Bülbül
|
GİRİŞ:
10.08.2025
saat ikonu 20:39
|
GÜNCELLEME:
10.08.2025
saat ikonu 20:50

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü 'in Sındırgı ilçesi olan 6,1 büyüklüğünde bir meydana geldi. Sarsıntı, bölgedeki kentlerde endişeye neden oldu.

NACİ GÖRÜR: HASARA YOL AÇABİLİR

Bilim Akademisi Üyesi Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, depremin ardından bir açıklama yaparak önemli bilgiler paylaştı. Görür, depremin Simav Fay Zonu'nun Sındırgı Segmanı üzerinde gerçekleştiğini belirtti. Fayın sağ yönlü, yanal bir fay niteliği taşıdığını ifade eden Prof. Dr. Görür, bu büyüklükteki bir depremin hasara yol açabileceği konusunda uyarılarda bulundu.

Balıkesir depremi sonrası Prof. Dr. Naci Görür 'Evlerden uzak durun' diyerek uyardı!

"UZAK DURUN"

Görür, "Küçük deprem değil, olabilir. Daha büyük bir deprem olacağını sanmıyorum. Evlerden bir müddet uzak durun." diyerek bölge sakinlerini dikkatli olmaya çağırdı. Yetkililer, hasar tespiti için çalışmalarına başlarken, bölge halkının AFAD ve yerel yönetimlerin uyarılarını dikkate alması büyük önem taşıyor.

https://x.com/nacigorur/status/1954595811108487673

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Balıkesir’deki deprem sonrası ilk belirlemelere göre ulaşım akslarında herhangi bir olumsuzluk tespit edilmediğini duyurdu. Uraloğlu, sosyal medya hesabından, merkez üssü Balıkesir'in Sındırgı ilçesi olan depreme ilişkin paylaşımda bulundu.

Meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depremden etkilenen tüm vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileten, Uraloğlu şunları kaydetti:

"İlk belirlemelere göre ulaşım akslarımızda herhangi bir olumsuzluk tespit edilmemiştir. Ekiplerimiz sahada tarama faaliyetlerini sürdürmektedir. Rabb'im ülkemizi her türlü afetten korusun."

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Balıkesir'de deprem: Ege ve Marmara Bölgesi illerinde böyle hissedildi!
ETİKETLER
#hasar
#balıkesir
#Deprem
#Sındırgı
#Prof. Dr. Naci Görür
#Simav Fay Zonu
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.