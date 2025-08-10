Balıkesir depremi sonrası Prof. Dr. Naci Görür 'Evlerden uzak durun' diyerek uyardı!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Balıkesir'in Sındırgı ilçesi olan 6,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sarsıntı, bölgedeki kentlerde endişeye neden oldu.

NACİ GÖRÜR: HASARA YOL AÇABİLİR

Bilim Akademisi Üyesi Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, depremin ardından bir açıklama yaparak önemli bilgiler paylaştı. Görür, depremin Simav Fay Zonu'nun Sındırgı Segmanı üzerinde gerçekleştiğini belirtti. Fayın sağ yönlü, yanal bir fay niteliği taşıdığını ifade eden Prof. Dr. Görür, bu büyüklükteki bir depremin hasara yol açabileceği konusunda uyarılarda bulundu.

"UZAK DURUN"

Görür, "Küçük deprem değil, hasar olabilir. Daha büyük bir deprem olacağını sanmıyorum. Evlerden bir müddet uzak durun." diyerek bölge sakinlerini dikkatli olmaya çağırdı. Yetkililer, hasar tespiti için çalışmalarına başlarken, bölge halkının AFAD ve yerel yönetimlerin uyarılarını dikkate alması büyük önem taşıyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Balıkesir’deki deprem sonrası ilk belirlemelere göre ulaşım akslarında herhangi bir olumsuzluk tespit edilmediğini duyurdu. Uraloğlu, sosyal medya hesabından, merkez üssü Balıkesir'in Sındırgı ilçesi olan depreme ilişkin paylaşımda bulundu.

Meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depremden etkilenen tüm vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileten, Uraloğlu şunları kaydetti:

"İlk belirlemelere göre ulaşım akslarımızda herhangi bir olumsuzluk tespit edilmemiştir. Ekiplerimiz sahada tarama faaliyetlerini sürdürmektedir. Rabb'im ülkemizi her türlü afetten korusun."