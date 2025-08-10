Menü Kapat
Gündem
Avatar
Editor
 Yusuf Özgür Bülbül

Balıkesir'de deprem: Ege ve Marmara Bölgesi illerinde böyle hissedildi!

Son dakika haberi: Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 19.53'te 6,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem çevre illerde korku ve paniğe neden oldu. İşte detaylar...

Son dakika haberine göre, Sındırgı'da 6.1 büyüklüğünde meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının () internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Balıkesir'in Sındırgı ilçesi olan 6,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

BİRÇOK KENTTE HİSSEDİLDİ

Depremin, 11 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi. Deprem ve başta olmak üzere birçok kentten hissedildi.

Balıkesir'de deprem: Ege ve Marmara Bölgesi illerinde böyle hissedildi!

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, depremle ilgili an itibarıyla herhangi olumsuz bir durumun bulunmadığını bildirdi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, depremden etkilenen vatandaşlara "geçmiş olsun" dileklerini iletti.

DEPREM İSTANBUL'DA DA HİSSEDİLDİ

Deprem; İstanbul’da da hissedildi. Panikleyen vatandaşlar telaş içinde kendilerini sokağa attı. Bazı vatandaşlara parklara akın etti. Panikleyen vatandaşlar aileleriyle birlikte en yakındaki parklara akın ettiler. Bazı vatandaşlar bavul ve evcil hayvanları ile birlikte geldi. kimileri geceyi parkta geçireceğini ifade etti.

Balıkesir'de deprem: Ege ve Marmara Bölgesi illerinde böyle hissedildi!

Cengiz Fettahoğlu, "Hissettim. Deprem olduğunda evdeydim. Çok korkmadım. Çünkü tektim. Bayağı sallandı. Parka geldim. Biraz burada kaldıktan sonra eve geçeceğim" dedi.

