İstanbul’da yağmur yağacak mı 25-26 Kasım? MGM hava durumunu paylaştı

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
MGM günlük, saatlik ve haftalık olarak hava durumunu paylaşmaya devam ederken İstanbulluların gözü yağmur durumuna çevrildi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre bugün ve yarın İstanbul'da yağış beklenmiyor. Beklentilere göre İstanbul'da cuma ve cumartesi günü yağış bekleniyor.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik hava durumunu yorumladı. İstanbul'da yarın ve perşembe günü yağış görülmeyeceğini ifade eden Çelik, cuma ve cumartesi günleri İstanbul'da sağanak ve gök gürültülü sağanak beklendiğini, sıcaklıkların ise 18 ila 20 derece bandında seyredeceğini söyledi.