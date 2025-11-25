Menü Kapat
15°
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Bengü Sarıkuş

Bakan Kurum Adana'dan duyurdu: Türkiye'yi ev sahibi yapacağız

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Toplu Konut İdaresi Başkanlığının (TOKİ) İlk Evim Projesi kapsamında Adana'nın Yumurtalık ilçesinde ev sahibi olan vatandaşların görüntülerini paylaştı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, NSosyal'deki hesabından 'ta 59 bin 907 metrekare alanda yapımı tamamlanan konutlara yerleşen vatandaşların düşüncelerine yer vererek, şunları kaydetti:

"Manzarası da kendisi de sanat eseri gibi yuvalarımız. Nasıl bugüne kadar 10 milyona yakın vatandaşımızı uygun ödeme koşullarıyla güvenli yuvalara kavuşturduysak, Yüzyılın Konut Projesi ile yine milyonlara umut olacağız. Türkiye'yi ev sahibi yapacağız. Burası ."

Görüntülerde görüşlerine yer verilen ev sahiplerinden Metin Sincan, konutların yapıldığı yerin Yumurtalık'ın en güzel yeri olduğunu belirterek, "Denizi yukarıdan görüyor. Serin, ferah, çok güzel bir yerde." ifadesini kullandı.

Emeklilik kategorisinden başvuran Ömer Yücel ise projenin avantajı olduğunu dile getirerek, "Evimiz gayet geniş, ferah, kullanışlı. En güzel tarafı ise deniz manzaramız var. Şunu da söylemem gerekirse, başkalarının tatil yaptığı yerde oturmak ayrı bir zevk. Taksitleri tam bizim cebimize uygun." görüşlerini aktardı.

Hak sahibi Canan Gökler de lüks evlerde oturur gibi sosyal konutlarda oturduğunu kaydetti.

