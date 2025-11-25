Galatasaray Union SG yenerse, yenilirse, berabere kalırsa ne olur? Galatasaray ilk 8, 24 ihtimalleri

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2025-2026 sezonun 5. hafta karşılaşmaları bugün başlıyor. Karşılaşmalar kapsamında Galatasaray, Belçika ekibi Union SG ile RAMS Park'ta karşı karşıya gelecek.

Saat 20.45'te başlayacak olan kritik mücadeleye saatler kala Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi ilk 8, 24 ihtimalleri gündeme geldi. Taraftarlar tarafından Galatasaray Union SG yenerse, yenilirse, berabere kalırsa ne olur merak ediliyor.

GALATASARAY UNİON SG YENERSE, YENİLİRSE, BERABERE KALIRSA NE OLUR?

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk 4 haftasında 3 galibiyet ve 1 mağlubiyet aldı. 9 puanla 9. sırada yer alan sarı-kırmızılılar Union SG karşısında galibiyet alırsa 12 puana ulaşacak. Galatasaray 12 puanla UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk 24'te bitirme ihtimalini garantileyecek ve ilk 8 ihtimalini artıracak.

Sarı-kırmızılıların, Belçika ekibi karşısında beraberlik alması durumunda puanı 10'a yükselecek. Galatasaray bu senaryoda ilk 24 ihtimalini neredeyse garantilemiş olacak. Mağlubiyet durumunda ise sarı-kırmızılıların ilk 8 ihtimali düşüş gösterecekken, ilk 24 konusunda ise sonraki haftalarda oynayacağı karşılaşmalar kritik rol oynayacak.

GALATASARAY İLK 8, 24 İHTİMALİ

Geçtiğimiz sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde toplanan puanlara bakıldığında 11 puan toplayan takımların neredeyse hepsinin ilk 24'te yer aldığı görülüyor. Sarı-kırmızılıların ilk 24'e kalabilmesi için bu sezon en az 11 puan toplaması gerekiyor.

İlk 8'de yer alan takımların ise geçtiğimiz sezon 16-21 puan aralığında yer aldığı görülüyor. Galatasaray'ın ilk 8'e kalmak için bu sezon en az 16 puana ulaşması gerekiyor.