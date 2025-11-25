Elektrikli araç piyasasında balon patlıyor! Son rapor ortaya çıktı, tehlike büyük

Birçok otomobil markası son yıllarda ürünlerini elektrikli hale getirmek için yarışıyor. Elektrikli araçlara yönelik küresel talebin artacağı ön görüsüyle büyük yatırımlar yapılıyor.

Sektör, özellikle Kuzey Amerika'da olmak üzere dünya genelindeki yeni elektrikli araç akü tesislerine milyarlarca dolar yatırım yaptı. Şimdi ise yeni bir rapor, bu üretim kapasitesinin büyük bir kısmının on yılın sonuna kadar atıl kalabileceğini öne sürüyor.

İLERİDE AŞIRI KAPASİTE VAR

AlixPartners, 2030 yılında küresel EV pil üretiminin EV'lere olan talebin yaklaşık üç katı olacağını tahmin ediyor. O zamana kadar, Kuzey Amerika'daki EV pil üretim kapasitesinin yaklaşık dört katına çıkması bekleniyor.

AKÜ ÜRETİM PLANLARI KÜÇÜLÜYOR

Nikkei Asia'ya göre, birçok üretici iddialı akü üretim planlarını şimdiden küçültüyor. ABD akü üretimine en agresif yatırım yapanlardan biri olan Ford, bunun en iyi örneği. Şirket, ortağı SK On ile birlikte Kentucky'de 5,8 milyar dolarlık bir tesis inşa ediyor ve tesisin 2030 yılına kadar yaklaşık 5.500 kişiye istihdam sağlaması bekleniyor.

Ancak Blue Oval, planlanan pil kapasitesini zaten yüzde 35 oranında azaltmıştı. Ayrıca, Kuzey Amerika'daki talebin azalması nedeniyle F-150 Lightning üretimini süresiz olarak durdurdu.

İŞTEN ÇIKARMALAR OLUYOR

General Motors da değişiklikler yapmak zorunda kaldı. Ohio ve Tennessee'de LG Energy Solution ile birlikte işlettiği batarya tesislerindeki 1.550 çalışanın, "yakın vadede elektrikli araç kullanımının yavaşlaması ve gelişen düzenleyici ortam" nedeniyle işten çıkarılacağı doğrulandı.

Nikkei Asia ayrıca Panasonic'in Temmuz ayında Kansas'ta yeni bir pil fabrikası açtığını, ancak tam kapasite üretime ne zaman geçeceğini henüz açıklamadığını bildirdi. Başlangıçta, bu hedefe 2026 mali yılı sonuna kadar ulaşması bekleniyordu. Ancak, Tesla'nın önemli bir tedarikçisi olarak, elektrikli araçlara olan talebin düşmesinden de etkilendi.

ABD'de elektrikli araç satışlarının yavaşlaması, bazı girişimlerin tamamen iptal edilmesine yol açtı. T1 Energy, Georgia'da bir batarya tesisi kurmayı planlıyordu, ancak daha sonra projeyi iptal etti.

DEĞİŞEN POLİTİKA RÜZGARLARI

Trump yönetiminin politikaları, dengeleri içten yanmalı araçlar lehine daha da ağırlaştırdı. Hükümet, 7.500 dolarlık federal elektrikli araç vergi indirimini kaldırarak ve emisyon hedeflerine ulaşamayanlara uygulanan cezaları kaldırarak, otomobil üreticilerinin geleneksel içten yanmalı motor üretimini yeniden artırmasını kolaylaştırdı.