Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
15°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Otomobil
Avatar
Editor
 | Murat Makas

Elektrikli araç piyasasında balon patlıyor! Son rapor ortaya çıktı, tehlike büyük

Elektrikli araç talebindeki yavaşlama nedeniyle pil üretimi ve büyük yatırımlardaki büyük projeler tehlike altında. Bazı dev şirketlerde projelerin iptal olduğu hatta işten çıkarmaların başlayacağı iddia edildi. Milyarlarca dolarlık yatırımların raporları ortaya çıktı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Elektrikli araç piyasasında balon patlıyor! Son rapor ortaya çıktı, tehlike büyük
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
25.11.2025
saat ikonu 14:17
|
GÜNCELLEME:
25.11.2025
saat ikonu 14:17

Birçok otomobil markası son yıllarda ürünlerini elektrikli hale getirmek için yarışıyor. Elektrikli araçlara yönelik küresel talebin artacağı ön görüsüyle büyük yatırımlar yapılıyor.

Sektör, özellikle Kuzey Amerika'da olmak üzere dünya genelindeki yeni elektrikli araç akü tesislerine milyarlarca dolar yatırım yaptı. Şimdi ise yeni bir rapor, bu üretim kapasitesinin büyük bir kısmının on yılın sonuna kadar atıl kalabileceğini öne sürüyor.

Elektrikli araç piyasasında balon patlıyor! Son rapor ortaya çıktı, tehlike büyük

İLERİDE AŞIRI KAPASİTE VAR

AlixPartners, 2030 yılında küresel EV pil üretiminin EV'lere olan talebin yaklaşık üç katı olacağını tahmin ediyor. O zamana kadar, Kuzey Amerika'daki EV pil üretim kapasitesinin yaklaşık dört katına çıkması bekleniyor.

Elektrikli araç piyasasında balon patlıyor! Son rapor ortaya çıktı, tehlike büyük

AKÜ ÜRETİM PLANLARI KÜÇÜLÜYOR

Nikkei Asia'ya göre, birçok üretici iddialı akü üretim planlarını şimdiden küçültüyor. ABD akü üretimine en agresif yatırım yapanlardan biri olan Ford, bunun en iyi örneği. Şirket, ortağı SK On ile birlikte Kentucky'de 5,8 milyar dolarlık bir tesis inşa ediyor ve tesisin 2030 yılına kadar yaklaşık 5.500 kişiye istihdam sağlaması bekleniyor.

Ancak Blue Oval, planlanan pil kapasitesini zaten yüzde 35 oranında azaltmıştı. Ayrıca, Kuzey Amerika'daki talebin azalması nedeniyle F-150 Lightning üretimini süresiz olarak durdurdu.

Elektrikli araç piyasasında balon patlıyor! Son rapor ortaya çıktı, tehlike büyük

İŞTEN ÇIKARMALAR OLUYOR

General Motors da değişiklikler yapmak zorunda kaldı. Ohio ve Tennessee'de LG Energy Solution ile birlikte işlettiği batarya tesislerindeki 1.550 çalışanın, "yakın vadede elektrikli araç kullanımının yavaşlaması ve gelişen düzenleyici ortam" nedeniyle işten çıkarılacağı doğrulandı.

Nikkei Asia ayrıca Panasonic'in Temmuz ayında Kansas'ta yeni bir pil fabrikası açtığını, ancak tam kapasite üretime ne zaman geçeceğini henüz açıklamadığını bildirdi. Başlangıçta, bu hedefe 2026 mali yılı sonuna kadar ulaşması bekleniyordu. Ancak, 'nın önemli bir tedarikçisi olarak, elektrikli araçlara olan talebin düşmesinden de etkilendi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Elektrikli araç sahiplerine yeni şarj zammı: Tesla fiyatları güncelledi

ABD'de elektrikli araç satışlarının yavaşlaması, bazı girişimlerin tamamen iptal edilmesine yol açtı. T1 Energy, Georgia'da bir batarya tesisi kurmayı planlıyordu, ancak daha sonra projeyi iptal etti.

Elektrikli araç piyasasında balon patlıyor! Son rapor ortaya çıktı, tehlike büyük

DEĞİŞEN POLİTİKA RÜZGARLARI

Trump yönetiminin politikaları, dengeleri içten yanmalı araçlar lehine daha da ağırlaştırdı. Hükümet, 7.500 dolarlık federal elektrikli araç vergi indirimini kaldırarak ve emisyon hedeflerine ulaşamayanlara uygulanan cezaları kaldırarak, otomobil üreticilerinin geleneksel içten yanmalı motor üretimini yeniden artırmasını kolaylaştırdı.

ETİKETLER
#tesla
#elektrikli araçlar
#Otomotiv Endustrisi
#Ev Piller
#Abd Yatırımları
#Enerji Politikası
#Otomobil
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.