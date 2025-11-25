Jeotermal hat bomba gibi patladı! 170 derecelik su her yere yayıldı

Kategoriler
Aydın'ın Germecik ilçesinde bir jeotermal santralinin iletim hattında patlama meydana geldi. Yaklaşık 170 derecelik yüksek sıcaklıktaki su dışarı taştı.
Yolda büyük çapta tahribata yol açan patlamanın bildirilmesi üzerine bölgeye jandarma ve Germencik Belediyesi zabıta ekipleri sevk edildi.
Hızla bölgeye gelen jandarma ekipleri Germencik-Bozköy karayolunu trafiğe kapattı. Santral ekipleri de uzun uğraşlar sonucu su akışını durdurdu. Aydın Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Çamköy ve Bozköy mahallesine trafik akışının sağlanması için alternatif yol yapımına hızla başladı.