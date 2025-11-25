Menü Kapat
15°
Jeotermal hat bomba gibi patladı! 170 derecelik su her yere yayıldı

Aydın'ın Germencik ilçesinde jeotermal iletim hattı patladı. Patlama yolda tahribata neden olurken yaklaşık 170 derece sıcaklıktaki su çevreye yayıldı.

Jeotermal hat bomba gibi patladı! 170 derecelik su her yere yayıldı
'ın Germecik ilçesinde bir jeotermal santralinin iletim hattında meydana geldi. Yaklaşık 170 derecelik yüksek sıcaklıktaki su dışarı taştı.

Jeotermal hat bomba gibi patladı! 170 derecelik su her yere yayıldı

Yolda büyük çapta tahribata yol açan patlamanın bildirilmesi üzerine bölgeye jandarma ve Belediyesi zabıta ekipleri sevk edildi.

Jeotermal hat bomba gibi patladı! 170 derecelik su her yere yayıldı

YOL TRAFİĞE KAPATILDI

Hızla bölgeye gelen jandarma ekipleri Germencik-Bozköy karayolunu trafiğe kapattı. Santral ekipleri de uzun uğraşlar sonucu su akışını durdurdu. Aydın Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Çamköy ve Bozköy mahallesine trafik akışının sağlanması için alternatif yol yapımına hızla başladı.

