Yönetmen İlker Canikligil'e hapis şoku

Yönetmen ve popüler dijital platform FLU TV’nin sahibi İlker Canikligil'in sosyal medya paylaşımları nedeniyle yargılandığı davada karar verildi.

2 YIL 2 AY HAPİS CEZASI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma neticesinde açılan davada Canikligil'e, iki yıl iki ay hapis cezası verildi.

CEZA HAGB ŞARTIYLA ERTELENDİ

Mahkeme, cezayı Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması (HAGB) şartıyla erteledi. Kararı kendi sosyal medya hesabından duyuran Canikligil, paylaşımında "26 ay ceza aldım. HAGB verildi" ifadelerini kullandı.

"EXECUTE ORDER 66" NE DEMEK?

Canikligil söz konusu yayında, toplumsal sınıflar arasındaki ilişkiyi ve siyasi tercihleri eleştirirken, Star Wars serisinde yer alan ve bir soykırım emri olarak bilinen "Execute order 66" ifadesini kullanmıştı.