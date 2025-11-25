Menü Kapat
Magazin
Avatar
Editor
 | Baran Aksoy

Yönetmen İlker Canikligil'e hapis şoku

Son dakika haberi: Yönetmen ve FLU TV sahibi İlker Canikligil, sosyal medya yayınında kullandığı sözler nedeniyle yargılandığı davada karar çıktı. İlker Canikligil'e hapis cezası kararı verildi. İşte detaylar...

Haber Merkezi
25.11.2025
saat ikonu 14:08
25.11.2025
saat ikonu 14:43

Yönetmen ve popüler dijital platform FLU TV’nin sahibi İlker Canikligil'in sosyal medya paylaşımları nedeniyle yargılandığı davada karar verildi.

2 YIL 2 AY HAPİS CEZASI

tarafından başlatılan neticesinde açılan davada Canikligil'e, iki yıl iki ay verildi.

CEZA HAGB ŞARTIYLA ERTELENDİ

Mahkeme, cezayı Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması (HAGB) şartıyla erteledi. Kararı kendi sosyal medya hesabından duyuran Canikligil, paylaşımında "26 ay ceza aldım. HAGB verildi" ifadelerini kullandı.

"EXECUTE ORDER 66" NE DEMEK?

Canikligil söz konusu yayında, toplumsal sınıflar arasındaki ilişkiyi ve siyasi tercihleri eleştirirken, Star Wars serisinde yer alan ve bir soykırım emri olarak bilinen "Execute order 66" ifadesini kullanmıştı.

