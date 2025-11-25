Menü Kapat
 Safa Keser

TRT, Uluslararası Zirve ile Çocuk Medyasına yön verecek

TRT, çocuk medyasını aile ekseninde ve değerler temelinde inşa etmeye hazırlanıyor. 6 Aralık tarihinde İstanbul Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlenecek ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan’ın onur konuğu olacağı “TRT Uluslararası Çocuk Medyası Zirvesi”, dijital çağda çocukların ve ailelerin medya ile kurduğu ilişkiyi farklı bakış açıları ile ele alacak.

25.11.2025
25.11.2025
14:15

Tüm yayınlarında çocuklar ve aileleri temel alan , uluslararası bir zirve ile çocuk medyasına yön vermeye hazırlanıyor. 6 Aralık tarihinde İstanbul Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlenecek ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan’ın onur konuğu olacağı “TRT Uluslararası Çocuk Medyası Zirvesi” ile, çocukların dijital dünyada karşılaştığı risklere yönelik çözüm önerileri geliştirilmesi, güvenli içerik üretiminde , medya ve toplumun ortak sorumluluğunun vurgulanması, kültürel değerlerin korunması ve çocuk haklarını gözeten uluslararası yol haritalarının oluşturulması hedefleniyor.

Zirvede, alanında uzman isimler konuşacak

“TRT Uluslararası Çocuk Medyası Zirvesi”, psikolog ve teknoloji uzmanı Dr. Warren Buckleitner, psikoterapist, yazar ve pedagog Isabelle Filliozat, Müslim Kids TV Kurucusu Michael Milo, akademisyen Chi-Kim Cheung ve akademisyen Nilüfer Pembecioğlu gibi alanında uzman isimlerin konuşacağı üç panele ev sahipliği yapacak. “Çocuk Medyasında Meydan Okumalar ve Fırsatlar: Aile ve Toplumun Ortak Sorumluluğu”, “Gizli Kodlar, Açık Riskler: Çocuk İçeriklerinde Kimlik ve Değer İnşası” ve “Gelecek Nesiller için Yol Haritası: Politikalar, İş Birliği ve Çözümler” panelleriyle, çocuk ve medya ilişkisinin tartışılmasının yanı sıra uluslararası ölçekte politika geliştirme süreçlerine katkı sunulması da hedefleniyor.

“TRT Uluslararası Çocuk Medyası Zirvesi” için kayıtlar www.trtchildrensmedia.com adresinden yapılabiliyor.

