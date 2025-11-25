Mahkeme başkanı tereddüt bile etmedi: Tecavüzcü, halkın gözü önünde idam edildi

İran'ın Semnan eyaletine bağlı Şahrud kentinin Bistam ilçesinde iki kadına cinsel saldırıda bulunma suçlarından yargılanan şahıs için karar verildi.

HALKIN GÖZÜ ÖNÜNDE İDAM EDİLDİ

Mahkeme; iki kadına tecavüz eden şahsın halkın gözü önünde idam edilmesini istedi. Tüm yasal süreçlerin tamamlanmasının ardından şahıs, sabah saatlerinde Bistam ilçesinde halkın gözü önünde idam edildi.

Semnan Eyaleti Yargı Başkanı Muhammed Sadık Ekberi yaptığı açıklamada, "Ahlaka aykırı suçlar ve toplumun güvenliğini tehdit eden eylemlerle kararlı biçimde mücadele etmek önceliklerimizdir. Kesinleşmiş hükümlerin uygulanması, kamu düzeninin korunması ve vatandaşların güvenlik duygusunun güçlendirilmesi açısından önem taşımaktadır" ifadelerini kullandı.