Türk restoranı Dünya devlerini dize getirdi! Tabureli tatlıcı Michelin Yıldızlı mekanları geride bıraktı

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Geleneksel lezzetleri ve lokal mekanları dünyaya tanıtan Taste Atlas yaptığı değerlendirmelerle gündeme damga vurmaya devam ediyor. Gastronomi alanında hatırı sayılır bir yere sahip olan site bu sefer de "Dünyanın En İyi Tatlı Mekanları" (Most Legendary Dessert Places) listesini kamuoyu ile paylaştı. Küresel çapta yapılan değerlendirmede lüks ve gösterişli restoranları geride bırakan tabureli masaları olan Türk işletmesi listeye damga vurdu.
Taste Atlas’ın “En iyi tatlı mekanları” listesi gastronomi dünyasına damga vurdu. Türkiye’den 4 işletmenin de yer aldığı listede mütevazı bir tezgahla iki yüz yıla yakın zamandır kapılarını müşterilere açan tatlıcı Michelin Yıldızlı işletmeleri geride bıraktı.
Gaziantep’te katmeriyle dillere destan olan Katmerci Zekeriya Usta Taste Atlas’ın “Dünyanın En İyi Tatlı Mekanları” listesine deyim yerindeyse uçarak giriş yaptı. Zekeriya Usta’nın listede yer almasında şaşkınlık yaratan en büyük etken ise mütevazı işletmede kimi masalarda sadece taburelerin yer alması, pahalı bir dekorasyon yerine lezzetin ön plana çıkarılması oldu.
Tam 100 yıl boyunca nesilden nesle hizmet veren işletmenin yanı sıra listede başka Türk mekanlarının daha olması, Türk mutfağının sadece ana yemekte değil, tatlıda da oldukça yetkin olduğunu gösterdi.
Dünyanın en iyileri arasına girmeyi başaran Katmerci Zekeriya Usta, küçük işletmesiyle diğer dev markaların arasında oldukça dikkat çekiyor. 1925 yılında Hacı Nuri Özsimitçi tarafından kurulan ve aile tarafından yönetilen işletmenin şu anki sahibi Mehmet Özsimitçi, açıklamasında “Lezzeti bozarsam dedelerimin beni rüyamda bile döver.” ifadelerini kullandı.
Gaziantep’in lokal işletmelerinden biri olan bu tatlıcı otantik dekorasyonu beğeni topluyor. Müşteriler çoğunlukla sokağa dizilmiş taburelerde oturarak tatlısını yiyor. Birçok ünlü ismi de ağırlayan mekânın sahibi, kaliteden asla ödün vermeyeceğini dile getirdi.
Gaziantep’in ünlü katmer mekanları arasında sayılan Katmerci Zekeriya Usta’da tatlılar, Antep fıstığı ve kaymaklı çıtır yufkadan yapılıyor. Bölge halkının yanı sıra bu eşsiz lezzeti tatmak için şehir dışından gelenler Katmerci Zekeriya Usta'yı ziyaret ediyor. İşletmenin sahibi Özsimitçi, “Sabah 7.30' da açarım, akşam 8' de kapatırız, bu değişmez, fazla müşteri gelecek diye üretimi bozmam, 30-40 kişilik müşteri kapasitemiz var, bu yeterli.” diyerek, lezzete odaklandıklarını anlattı.
Kaliteyi korumak için eleman seçiminden, malzeme seçimine kadar her ayrıntı ile kendisi ilgilenen Mehmet Özsimitçi işletmeyi büyütmek ve daha çok kar elde etmek gibi bir niyetinin olmadığını söyledi.
Taste Atlas’ın en iyi tatlı mekanları listesinde ilk 10’da 2 Türk tatlıcısı yer alıyor. Birçok lüks dünya restoranının arasında yer alan Hafız Mustafa ve Karaköy Güllüoğlu, her gün binlerce kişiyi ağırlıyor.
İşte Dünyanın En İyi Tatlı Mekanları listesinin ilk 6 sırası:
1- PASTEİS DE BELEM
2- HAFIZ MUSTAFA
3- CAFE CENTRAL
4 PASTELERİA İDEAL
5- CAFE DU MONDE
6- KARAKÖY GÜLLÜOĞLU