Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
15°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü

Türk restoranı Dünya devlerini dize getirdi! Tabureli tatlıcı Michelin Yıldızlı mekanları geride bıraktı

Kasım 25, 2025 13:51
1
Dünya devlerini dize getiren Türk restoranı

Geleneksel lezzetleri ve lokal mekanları dünyaya tanıtan Taste Atlas yaptığı değerlendirmelerle gündeme damga vurmaya devam ediyor. Gastronomi alanında hatırı sayılır bir yere sahip olan site bu sefer de "Dünyanın En İyi Tatlı Mekanları" (Most Legendary Dessert Places) listesini kamuoyu ile paylaştı. Küresel çapta yapılan değerlendirmede lüks ve gösterişli restoranları geride bırakan tabureli masaları olan Türk işletmesi listeye damga vurdu.

2
Dünya devlerini dize getiren Türk restoranı

Taste Atlas’ın “En iyi tatlı mekanları” listesi gastronomi dünyasına damga vurdu. Türkiye’den 4 işletmenin de yer aldığı listede mütevazı bir tezgahla iki yüz yıla yakın zamandır kapılarını müşterilere açan tatlıcı Michelin Yıldızlı işletmeleri geride bıraktı.

3
Dünya devlerini dize getiren Türk restoranı

Gaziantep’te katmeriyle dillere destan olan Katmerci Zekeriya Usta Taste Atlas’ın “Dünyanın En İyi Tatlı Mekanları” listesine deyim yerindeyse uçarak giriş yaptı. Zekeriya Usta’nın listede yer almasında şaşkınlık yaratan en büyük etken ise mütevazı işletmede kimi masalarda sadece taburelerin yer alması, pahalı bir dekorasyon yerine lezzetin ön plana çıkarılması oldu.

4
Dünya devlerini dize getiren Türk restoranı

Tam 100 yıl boyunca nesilden nesle hizmet veren işletmenin yanı sıra listede başka Türk mekanlarının daha olması, Türk mutfağının sadece ana yemekte değil, tatlıda da oldukça yetkin olduğunu gösterdi.

Dünyanın en iyileri arasına girmeyi başaran Katmerci Zekeriya Usta, küçük işletmesiyle diğer dev markaların arasında oldukça dikkat çekiyor. 1925 yılında Hacı Nuri Özsimitçi tarafından kurulan ve aile tarafından yönetilen işletmenin şu anki sahibi Mehmet Özsimitçi, açıklamasında “Lezzeti bozarsam dedelerimin beni rüyamda bile döver.” ifadelerini kullandı.

5
Dünya devlerini dize getiren Türk restoranı

Gaziantep’in lokal işletmelerinden biri olan bu tatlıcı otantik dekorasyonu beğeni topluyor. Müşteriler çoğunlukla sokağa dizilmiş taburelerde oturarak tatlısını yiyor. Birçok ünlü ismi de ağırlayan mekânın sahibi, kaliteden asla ödün vermeyeceğini dile getirdi.  

6
Dünya devlerini dize getiren Türk restoranı

Gaziantep’in ünlü katmer mekanları arasında sayılan Katmerci Zekeriya Usta’da tatlılar, Antep fıstığı ve kaymaklı çıtır yufkadan yapılıyor. Bölge halkının yanı sıra bu eşsiz lezzeti tatmak için şehir dışından gelenler Katmerci Zekeriya Usta'yı ziyaret ediyor. İşletmenin sahibi Özsimitçi, “Sabah 7.30' da açarım, akşam 8' de kapatırız, bu değişmez, fazla müşteri gelecek diye üretimi bozmam, 30-40 kişilik müşteri kapasitemiz var, bu yeterli.” diyerek, lezzete odaklandıklarını anlattı.

7
Dünya devlerini dize getiren Türk restoranı

Kaliteyi korumak için eleman seçiminden, malzeme seçimine kadar her ayrıntı ile kendisi ilgilenen Mehmet Özsimitçi işletmeyi büyütmek ve daha çok kar elde etmek gibi bir niyetinin olmadığını söyledi.

8
Dünya devlerini dize getiren Türk restoranı

2 TÜRK RESTORANI EN İYİ İLK 10 ARASINDA

Taste Atlas’ın en iyi tatlı mekanları listesinde ilk 10’da 2 Türk tatlıcısı yer alıyor. Birçok lüks dünya restoranının arasında yer alan Hafız Mustafa ve Karaköy Güllüoğlu, her gün binlerce kişiyi ağırlıyor.

 İşte Dünyanın En İyi Tatlı Mekanları listesinin ilk 6 sırası:

1- PASTEİS DE BELEM

2- HAFIZ MUSTAFA

3- CAFE CENTRAL

4 PASTELERİA İDEAL

5- CAFE DU MONDE

6- KARAKÖY GÜLLÜOĞLU

TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.