Türk restoranı Dünya devlerini dize getirdi! Tabureli tatlıcı Michelin Yıldızlı mekanları geride bıraktı

Tam 100 yıl boyunca nesilden nesle hizmet veren işletmenin yanı sıra listede başka Türk mekanlarının daha olması, Türk mutfağının sadece ana yemekte değil, tatlıda da oldukça yetkin olduğunu gösterdi.

Dünyanın en iyileri arasına girmeyi başaran Katmerci Zekeriya Usta, küçük işletmesiyle diğer dev markaların arasında oldukça dikkat çekiyor. 1925 yılında Hacı Nuri Özsimitçi tarafından kurulan ve aile tarafından yönetilen işletmenin şu anki sahibi Mehmet Özsimitçi, açıklamasında “Lezzeti bozarsam dedelerimin beni rüyamda bile döver.” ifadelerini kullandı.