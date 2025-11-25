Brezilya'da yılbaşı ağacı faciası! 1 ölü

Brezilya'nın Amazonas eyaletinin merkezinde yer alan Manaus şehrinde yılbaşı hazırlıklarında facia meydana geldi.

Yaşanan faciada şehirdeki bir caddeye yerleştirmek üzere yılbaşı ağacını taşıyan vinç devrildi.

Montaj yapmak üzere ağacın üzerinde bulunan işçi hayatını kaybetti. Vinç operatörü olan işçi ise son anda dışarı çıkarak kazadan kurtulmayı başardı.

O anlar amatör kameraya saniye saniye yansıdı.