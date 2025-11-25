Galatasaray Union SG maçını hangi kanal veriyor? GS maçının yayınlandığı kanal belli oldu

Bu akşamın maç programına göre Galatasaray ile Union SG karşı karşıya gelecek. Nefes kesen maç Galatasaray Union SG maçını hangi kanal veriyor araştırıldı.

GALATASARAY UNİON SG MAÇINI HANGİ KANAL VERİYOR?

Şampiyonlar Ligi'nde bu akşam oynanacak olan karşılaşma TRT 1 kanalında canlı olarak yayınlanacak. Futbolseverler karşılaşmayı TRT 1 kanalından izleyebilecek.

GALATASARAY UNİON SG MAÇI ŞİFRESİZ HANGİ KANALDA YAYINLANIYOR?

Bu akşam Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak olan karşılaşma 20.45'te başlayacak. Nefes kesen maç TRT 1 kanalında şifresiz olarak izlenebilecek.