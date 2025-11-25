Galatasaray Union SG maçını hangi kanal veriyor? GS maçının yayınlandığı kanal belli oldu

Kategoriler
İstanbul
Bu akşamın maç programına göre Galatasaray ile Union SG karşı karşıya gelecek. Nefes kesen maç Galatasaray Union SG maçını hangi kanal veriyor araştırıldı.
Şampiyonlar Ligi'nde bu akşam oynanacak olan karşılaşma TRT 1 kanalında canlı olarak yayınlanacak. Futbolseverler karşılaşmayı TRT 1 kanalından izleyebilecek.
Bu akşam Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak olan karşılaşma 20.45'te başlayacak. Nefes kesen maç TRT 1 kanalında şifresiz olarak izlenebilecek.