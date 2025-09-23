Cezaevi ring aracı şarampole devrildi! Çok sayıda yaralı var

Mersin'in Tarsus ilçesinde cezaevi ring aracı, Alifakı Mahallesi mevkiinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazayı görenler hemen durumu ekiplere bildirdi.

Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada 5’i mahkum olmak üzere toplam 12 kişi yaralandı.

SAĞLIK DURUMLARI İYİ

Bölgeye gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar ambulanslarla Tarsus Devlet Hastanesi’ne kaldırılırken, genel sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.