Kaputtan girdi bagajdan çıktı! Kadın sürücünün bacağına saplandı

İstanbul'un Başakşehir ilçesinde kontrolden çıkan otomobil önce direğe ardından inşaat alanının çevresindeki bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle bariyerlerden kopan demir, kadın sürücünün bacağına saplanarak aracın arka kısmından çıktı. Ağır yaralanan kadın bacağındaki demir parçasıyla ambulansla hastaneye kaldırıldı.



KOPAN DİREK ARACI DELİP SÜRÜCÜNÜN BACAĞINA SAPLANDI

Sabah saat 07.30 sıralarında Uğur Mumcu Caddesi'nde meydana gelen korkunç kazada kadın sürücü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Seyir halinde ilerleyen sürücü önce yol kenarındaki direğe ardından inşaat bariyerlerine çarptı. Çarpmanın etkisiyle bariyerde bulunan direk koparak aracı deldi. Arabanın ön kısmını delerek saplanan direk sürücü koltuğunda bulunan kadın sürücünün bacağına saplanarak aracın bagaj kısmından çıktı.

KADIN BACAĞINA SAPLANAN DEMİR PARÇASIYLA HASTANEYE KALDIRILDI

Olayı gören vatandaşlar hemen sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri geldi. İtfaiye ekipleri demiri keserken, sağlık ekipleri de kadına ilk müdahaleyi yaptı. Ağır yaralanan kadın, bacağındaki demir parçasıyla ambulansa alınarak hastaneye kaldırdı. Yaralı kadının tedavisinin sürdüğü öğrenildi.



Kaza sonrası cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde, sürücünün bacağından saplanan demir parça nedeniyle aracın içinde acı çektiği, çevredeki vatandaşların da panik halinde yardım etmeye çalıştığı anlar yer aldı.