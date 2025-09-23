Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Benim Sayfam
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
26°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Nalan Güler Güven

Kaputtan girdi bagajdan çıktı! Kadın sürücünün bacağına saplandı

İstanbul Başakşehir'de sabah saatlerinde meydana gelen korkunç kazada direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü bariyerlere çarptı. Çarpmanın şiddetiyle bariyerlerden kopan direk aracı delerek kadın sürücünün bacağına saplandı. Ağır yaralan kadın hastaneye kaldırıldı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
23.09.2025
saat ikonu 15:19
|
GÜNCELLEME:
23.09.2025
saat ikonu 15:19

'un ilçesinde kontrolden çıkan otomobil önce direğe ardından inşaat alanının çevresindeki bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle bariyerlerden kopan demir, kadın sürücünün bacağına saplanarak aracın arka kısmından çıktı. Ağır yaralanan kadın bacağındaki demir parçasıyla ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaputtan girdi bagajdan çıktı! Kadın sürücünün bacağına saplandı

KOPAN DİREK ARACI DELİP SÜRÜCÜNÜN BACAĞINA SAPLANDI

Sabah saat 07.30 sıralarında Uğur Mumcu Caddesi'nde meydana gelen korkunç kazada kadın direksiyon hakimiyetini kaybetti. Seyir halinde ilerleyen sürücü önce yol kenarındaki direğe ardından inşaat bariyerlerine çarptı. Çarpmanın etkisiyle bariyerde bulunan direk koparak aracı deldi. Arabanın ön kısmını delerek saplanan direk sürücü koltuğunda bulunan kadın sürücünün bacağına saplanarak aracın bagaj kısmından çıktı.

Kaputtan girdi bagajdan çıktı! Kadın sürücünün bacağına saplandı

KADIN BACAĞINA SAPLANAN DEMİR PARÇASIYLA HASTANEYE KALDIRILDI

Olayı gören vatandaşlar hemen sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri geldi. İtfaiye ekipleri demiri keserken, sağlık ekipleri de kadına ilk müdahaleyi yaptı. Ağır yaralanan kadın, bacağındaki demir parçasıyla ambulansa alınarak hastaneye kaldırdı. Yaralı kadının tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Kaputtan girdi bagajdan çıktı! Kadın sürücünün bacağına saplandı

sonrası cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde, sürücünün bacağından saplanan demir parça nedeniyle aracın içinde acı çektiği, çevredeki vatandaşların da panik halinde yardım etmeye çalıştığı anlar yer aldı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Aydın'da zincirleme trafik kazası! Ölü ve yaralılar var
Ağrı’da trafik kazasında yaralanan çocuk ambulans uçakla Ankara’ya sevk edildi
ETİKETLER
#istanbul
#başakşehir
#kaza
#yaralanma
#sürücü
#Demirçelik Enstitüsü
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.