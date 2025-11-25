Motosikletlinin örnek davranışı yüzlerde tebessüm bıraktı! İşte o anlar

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde, motosikletiyle ilerleyen Kemal Erkaya, trafik ışıklarında bekleyen bir otomobilin bagajının açık olduğunu fark etti. Trafikte bagajı açık şekilde ilerleyen aracın yanına yanaşan Erkaya, camı tıklatıp sürücüye uyarıda bulunup kapatabileceğini söyledi. Durumdan habersiz olan sürücüden onay alan Erkaya, geri geri gelip bagajı kapattı. Yaşananlar kask kamerasına anbean yansırken, olay iki sürücüyü de gülümsetti.