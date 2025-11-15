Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
13°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Teknoloji
Avatar
Editor
 | Ömer Faruk Dogan

Elektrikli araç sahiplerine yeni şarj zammı: Tesla fiyatları güncelledi

Tesla, Türkiye genelindeki Supercharger istasyonlarında kWh başına alınan ücreti hem kendi araçları hem de diğer markalar için artırdı; şarjsız bekleme ücreti ise sabit kaldı. İşte güncel Tesla Supercharger fiyatları...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
15.11.2025
saat ikonu 10:27
|
GÜNCELLEME:
15.11.2025
saat ikonu 10:27

ABD merkezli elektrikli otomobil üreticisi , Türkiye genelinde faaliyet gösteren Supercharger şarj istasyonlarının fiyatlarını bir kez daha yukarı çekti.

Temmuz ve ağustos aylarında yapılan artışların ardından şirket, kasım ortasında yeni bir güncellemeye giderek hem Tesla araç sahipleri hem de diğer markalara ait elektrikli otomobilleri kullananlar için geçerli tarifeleri yeniden düzenledi.

Şarjsız bekleme ücreti aynı seviyede kalsa da enerji bedelindeki yükseliş, kullanıcıların şarj maliyetlerini doğrudan etkileyecek.

Elektrikli araç sahiplerine yeni şarj zammı: Tesla fiyatları güncelledi

Şirket tarafından yayınlanan güncel fiyat listesine göre Model Y ve diğer Tesla modellerine sahip sürücüler için kWh başına uygulanan 8,90 TL'lik tutar 9,40 TL'ye yükseliyor. Supercharger ağını kullanan farklı marka elektrikli otomobil sahipleri için geçerli olan 11,10 TL/kWh'lik bedel ise 11,70 TL/kWh seviyesine taşındı.

Böylece her iki kullanıcı grubu için enerji birim fiyatı yukarı yönlü revize edilmiş oldu.

TESLA SUPERCHARGER GÜNCEL ŞARJ ÜCRETLERİ (8 EYLÜL 2025)

  • Tesla sahipleri için: kWh başına 9,40 TL
  • Diğer araç sahipleri için: kWh başına 11,70 TL
  • Şarjsız bekleme ücreti: Dakika başına 20 TL
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
2 milyar e-posta ve 1,3 milyar şifre Dark Web'de sızdı! İşte yapmanız gerekenler
ETİKETLER
#tesla
#elektrikli araç
#fiyat artışı
#Supercharger
#Şarj Ücreti
#Teknoloji
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.