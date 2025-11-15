Elektrikli araç sahiplerine yeni şarj zammı: Tesla fiyatları güncelledi

ABD merkezli elektrikli otomobil üreticisi Tesla, Türkiye genelinde faaliyet gösteren Supercharger şarj istasyonlarının fiyatlarını bir kez daha yukarı çekti.

Temmuz ve ağustos aylarında yapılan artışların ardından şirket, kasım ortasında yeni bir güncellemeye giderek hem Tesla araç sahipleri hem de diğer markalara ait elektrikli otomobilleri kullananlar için geçerli tarifeleri yeniden düzenledi.

Şarjsız bekleme ücreti aynı seviyede kalsa da enerji bedelindeki yükseliş, kullanıcıların şarj maliyetlerini doğrudan etkileyecek.

Şirket tarafından yayınlanan güncel fiyat listesine göre Model Y ve diğer Tesla modellerine sahip sürücüler için kWh başına uygulanan 8,90 TL'lik tutar 9,40 TL'ye yükseliyor. Supercharger ağını kullanan farklı marka elektrikli otomobil sahipleri için geçerli olan 11,10 TL/kWh'lik bedel ise 11,70 TL/kWh seviyesine taşındı.

Böylece her iki kullanıcı grubu için enerji birim fiyatı yukarı yönlü revize edilmiş oldu.

TESLA SUPERCHARGER GÜNCEL ŞARJ ÜCRETLERİ (8 EYLÜL 2025)