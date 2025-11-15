2 milyar e-posta ve 1,3 milyar şifre Dark Web'de sızdı! İşte yapmanız gerekenler

Siber güvenlik alanında faaliyet gösteren Synthient, internet kullanıcılarının tamamını ilgilendiren son derece kritik bir araştırmaya imza attı. Şirket yetkilileri, yaklaşık 2 milyar e-posta adresi ile 1,3 milyar şifrenin Dark Web'de dolaştığını açıkladı.

E-POSTA ADRESLERİ VE ŞİFRELER DARK WEB'E DÜŞTÜ

Söz konusu rakamlar, tek bir siber saldırının ürünü değil. Çeşitli forumları inceleyen uzmanlar, 1 milyar 957 milyon 476 bin 21 benzersiz e-posta adresinin farklı kaynaklardan sızıntıya uğradığını ortaya koydu. İncelenen 1,3 milyar şifre içinde yer alan 625 milyon parola ise daha önce hiçbir sızıntıda görülmemiş, tamamen yeni verilerden oluşuyor.

Ortaya çıkan tablo, kişisel güvenliğini ciddiye alan herkesin harekete geçmesi gerektiğine işaret ediyor. Have I Been Pwned üzerinden yapılan bir sorgu sonucunda hem e-posta adresinin hem de parolaların ifşa edildiğini fark eden kullanıcıların, uzmanların tavsiyelerine göre en sağlam yolu tercih etmeleri şart.

YAPILMASI GEREKENLER

En etkili yöntem, tamamen yeni bir e-posta adresi oluşturmak. Ardından e-Devlet, bankalar ve kripto para borsaları gibi kritik hizmetlerde kullanılan mevcut e-posta adresi, oluşturulan yeni adrese dönüştürülmeli. Hassas bilgi barındırmayan diğer internet platformlarında eski adresin kullanılmasında sakınca bulunmuyor.

Şifrelerinizi de değiştirerek, daha öncekilere benzemeyen ve unutmayacağınız bir parola belirlemenizde yarar var.

Kullanıcıların yapması gereken ilk şey Have I Been Pwned sitesine girerek kullanılan e-posta adresini sorgulamak. “Check” butonuna basıldığında adresin geçmişte herhangi bir veri sızıntısında yer alıp almadığı görülebiliyor. Ardından sağlanan diğer bağlantı üzerinden kullanılan şifrelerin aynı yöntemle kontrol edilmesi mümkün.