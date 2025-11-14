Menü Kapat
Teknoloji
Avatar
Editor
 Ali Osman Polat

Jeff Bezos Mars yarışında Elon Musk'a rakip oldu: New Glenn uzaya fırlatıldı

Amazon'un kurucusu ABD'li milyarder Jeff Bezos'a ait havacılık ve uzay şirketi Blue Origin, Mars görevine yönelik iddialı adımıyla Elon Musk'ın SpaceX'ine doğrudan rakip oldu. Şirketin geliştirdiği devasa New Glenn roketi, NASA'nın bir misyonu kapsamında iki uyduyu uzaya fırlatarak başarıyla göreve başladı.

Jeff Bezos Mars yarışında Elon Musk'a rakip oldu: New Glenn uzaya fırlatıldı
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
14.11.2025
01:18
|
GÜNCELLEME:
14.11.2025
01:18

İsmini Dünya yörüngesinde dolaşan ilk Amerikalı astronot John Glenn'den alan New Glenn roketi, 'nın "ESCAPADE" misyonu çerçevesinde ABD'nin Florida eyaletindeki Cape Canaveral Uzay Üssü'nden fırlatıldı.

Jeff Bezos Mars yarışında Elon Musk'a rakip oldu: New Glenn uzaya fırlatıldı

Mars'a gönderilen 2 özdeş uyduyu taşıyan roketin ilk aşama güçlendiricisi, görevini tamamlayıp uyduları istenen yörüngeye yerleştirmesinin ardından başarılı bir şekilde yeryüzüne geri dönerek tekrar kullanılabilirlik hedefine ulaştı.

Jeff Bezos Mars yarışında Elon Musk'a rakip oldu: New Glenn uzaya fırlatıldı

MARS YARIŞINDA DOĞRUDAN REKABET

New Glenn'in bu başarılı fırlatılışı, Bezos'un şirketi Blue Origin'i, Mars'a insan ve kargo taşıma hedefiyle uzun süredir bu alanda çalışan Elon Musk'ın sahibi olduğu 'in en büyük rakibi konumuna yükseltti.

Jeff Bezos Mars yarışında Elon Musk'a rakip oldu: New Glenn uzaya fırlatıldı

Uzmanlar, Güneş ve Dünya arasındaki L-2 Lagrange noktasına yerleştirilmesi planlanan uyduların, Eylül 2027'de Mars yörüngesine girmesinin beklendiğini belirtiyor. Roket, ilk test uçuşunu ocak ayında gerçekleştirmişti.

