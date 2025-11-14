Jeff Bezos Mars yarışında Elon Musk'a rakip oldu: New Glenn uzaya fırlatıldı

İsmini Dünya yörüngesinde dolaşan ilk Amerikalı astronot John Glenn'den alan New Glenn roketi, NASA'nın "ESCAPADE" misyonu çerçevesinde ABD'nin Florida eyaletindeki Cape Canaveral Uzay Üssü'nden fırlatıldı.

Mars'a gönderilen 2 özdeş uyduyu taşıyan roketin ilk aşama güçlendiricisi, görevini tamamlayıp uyduları istenen yörüngeye yerleştirmesinin ardından başarılı bir şekilde yeryüzüne geri dönerek tekrar kullanılabilirlik hedefine ulaştı.

MARS YARIŞINDA DOĞRUDAN REKABET

New Glenn'in bu başarılı fırlatılışı, Bezos'un şirketi Blue Origin'i, Mars'a insan ve kargo taşıma hedefiyle uzun süredir bu alanda çalışan Elon Musk'ın sahibi olduğu SpaceX'in en büyük rakibi konumuna yükseltti.

Uzmanlar, Güneş ve Dünya arasındaki L-2 Lagrange noktasına yerleştirilmesi planlanan uyduların, Eylül 2027'de Mars yörüngesine girmesinin beklendiğini belirtiyor. Roket, ilk test uçuşunu ocak ayında gerçekleştirmişti.