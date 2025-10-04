Jeff Bezos: “10 yıl içinde uzayda veri merkezleri kurulacak”

Amazon’un kurucusu Jeff Bezos, geleceğe dair dikkat çekici bir öngörüde bulundu. Bezos’a göre önümüzdeki 10 ila 20 yıl içinde, uzayda gigawatt ölçeğinde veri merkezleri kurulacak. Üstelik bu merkezler, Dünya’daki emsallerinden daha verimli olacak. Nedeni basit: Uzayda güneş hiç batmıyor.

“GÜNEŞ HEP ORADA, NEDEN KULLANMAYALIM?”

Italian Tech Week etkinliğinde Ferrari ve Stellantis Yönetim Kurulu Başkanı John Elkann’la sohbet eden Bezos, uzay tabanlı veri merkezlerinin kaçınılmaz olduğunu söyledi. “Ne zaman olacağını tam bilemiyoruz ama 10 yılı geçmez, en fazla 20 yıl içinde bu dev merkezleri uzayda inşa etmeye başlayacağız,” dedi.

Bezos’a göre bu adım, uzayın sunduğu sınırsız güneş enerjisinden kesintisiz faydalanma fikrinden doğuyor. Uzayda hava koşulları ya da gece gündüz döngüsü yok. Bu da, enerji verimliliği açısından Dünya’daki veri merkezlerine göre büyük bir avantaj sağlıyor.

VERİ AÇLIĞI BÜYÜYOR

Yapay zekâ ve bulut bilişim kullanımındaki artış, veri merkezlerine olan talebi patlatmış durumda. Ancak bu merkezlerin çalışması için büyük miktarda elektrik ve su gerekiyor. Bezos, uzaydaki merkezlerin bu yükü hafifleteceğini, hatta uzun vadede Dünya’dakilerden daha düşük maliyetle işletileceğini düşünüyor.

“Bugün hava durumu ya da iletişim uyduları Dünya’daki yaşamı nasıl dönüştürdüyse, sırada veri merkezleri var,” diyor Bezos. “Bir süre sonra üretimin başka türleri de uzaya taşınacak.”

ZORLUKLAR AZ DEĞİL

Elbette işin kolay olmadığını Bezos da kabul ediyor. Uzayda sunucu bakımı yapmak neredeyse imkânsız, yükseltmeler için her seferinde roket fırlatmak gerekiyor. Üstelik bu fırlatmalar hem pahalı hem riskli. Başarısız bir fırlatma, milyarlarca dolarlık yatırımı saniyeler içinde yok edebilir.