Jeff Bezos'un acı günü! Annesi Jacklyn 'Jackie' Gise Bezos hayatını kaybetti

Forbes servet endeksindeki listesindeki ilk yüz milyarderden olan Bezos, 2017 sonrası ise dünyanın en zengin kişisi oldu ve Temmuz 2018'de net serveti 150 milyar Amerikan dolarını geçti. Geçtiğimiz ayşarda ikinci kez evlenen Jeff Bezos annesini kaybetti.

JEFF BEZOS ANNESİNİ KAYBETTİ

Jeff Bezos, annesi Jacklyn 'Jackie' Gise Bezos'un uzun süredir devam eden demans hastalığıyla mücadelesinin ardından Miami'deki evinde dün hayatını kaybettiğini duyurdu. 61 yaşındaki Bezos, duygusal bir paylaşım yaptı ve "Lewy cisimcikli demans ile uzun bir mücadelenin ardından bugün aramızdan ayrıldı. Onu seven birçok kişiyle - çocukları, torunları ve babamla - etrafı çevriliydi. O son anlarında sevgimizi hissettiğini biliyorum. Hepimiz onun hayatında olduğumuz için çok şanslıydık. Onu sonsuza dek kalbimde saklıyorum" dedi.

JEFF BEZOS ANNESİNİ BÖYLE ANLATTI

Jeff Bezos, annesinin hayatını değerlendirirken; "Yetişkinliği, 17 yaşındayken annem olduğunda biraz erken başladı" dedi. Bezos'un annesiyle babası Ted Jorgensen 1963 - 1965 arasında evli kaldı. Boşanmalarının ardından Jacklyn Bezos, oğlu Jeff'i tek başına büyüttü. Jeff Bezos, annesi için; "Bu kolay olmasa da her şeyi yoluna koydu" yorumunu yaptı.

"Beni deli gibi sevme işini üstlendi, birkaç yıl sonra harika babamı ekibe kattı ve ardından kız kardeşimi ve erkek kardeşimi seveceği, koruyacağı ve besleyeceği insanlar listesine ekledi" diye ekleyen Jeff Bezos, annesinin 1968'de evlendiği üvey babası Miguel Bezos'tan bahsetti.

DEMANS NEDİR?

beyin hücrelerinin zarar görmesi sonucu, düşünme, hatırlama ve muhakeme gibi zihinsel işlevlerin kişinin günlük yaşamını ve aktivitelerini etkileyecek düzeyde kaybıdır. İnsan beyninde geçmişte sağlıklı olan sinir hücrelerinin doğru çalışamaz hale gelmesi sonucu diğer beyin hücrelerinin aktivitelerini kaybetmesi ve ölmesi demansın nedenidir.