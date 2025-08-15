İpek Kıraç ile İnan Kıraç barıştı! Şimdi ise güçler birleşti

İş insanı İnan Kıraç’ın 2024 sonunda Emine Alangoya ile yaptığı evlilik, kızı İpek Kıraç tarafından açılan davayla iptal edildi. Baba kız aralarındaki sorunu çözdü ve barıştı.

İPEK KIRAÇ İLE İNAN KIRAÇ GÜÇLERİNİ BİRLEŞTİRDİ

Oksijen yazarı Elif Ergu Demiral'ın haberine göre; İnan Kıraç ile İpek Kıraç arasında bir süredir yaşanan gerilim sona erdi. Oksijen yazarı Demiral'ın aktardığına göre; geçen Kurban Bayramı’nda yaşanan ilk iletişimin ardından İpek Kıraç babasını hemen her gün Vaniköy’deki evinde ziyaret etmeye başladı.

Elif Orgu Demiral konuyla ilgili, "Gelemediği günlerde, İnan Kıraç mutlaka kızını arayıp konuşuyor. İnan Kıraç’ın tedavisi 'kısa süren evliliğinin' ardından profesyonel bir sağlık ekibi tarafından kendi evinde yürütülüyor. Ancak bu olumlu gelişmelerin yanında mahkeme süreçleri de devam ediyor. Adlı tatilin bitmesinden sonra dosyalar yeniden gündeme gelecek. Bu davalar neden önemli derseniz, çünkü ortada Türkiye’nin önde gelen bir ailesinin mal varlığı var." dedi.

İpek Kıraç'ın İnan Kıraç'ın mal varlığına da tedbir kararı aldırmasının ardından "Elif Orgu Demiral, Evliliğin iptali davasında, 2 genç vasinin atanmasıyla birlikte İnan Kıraç, mal varlığı üzerinde tek başına tasarruf hakkına sahip değil. Önemli mali işlemler, yatırım kararları ve mülk satışları vasilerin onayına tabi." dedi.