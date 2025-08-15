Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
29°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Magazin
Avatar
Editor
 | Dilek Ulusan

İpek Kıraç ile İnan Kıraç barıştı! Şimdi ise güçler birleşti

Bir süredir araları bozuk olan ve evliliği iptal edilen iş insanı İnan Kıraç ile kızı İpek Kıraç arasındaki gerilim sona erdi. Aralarındaki buzları eriten Baba-kız ile ilgili konuşan Oksijen yazarı Elif Ergu Demiral, "Gelemediği günlerde, İnan Kıraç mutlaka kızını arayıp konuşuyor. İnan Kıraç’ın tedavisi 'kısa süren evliliğinin' ardından profesyonel bir sağlık ekibi tarafından kendi evinde yürütülüyor" diye yazdı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
İpek Kıraç ile İnan Kıraç barıştı! Şimdi ise güçler birleşti
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
15.08.2025
saat ikonu 14:23
|
GÜNCELLEME:
15.08.2025
saat ikonu 14:31

İş insanı ’ın 2024 sonunda Emine Alangoya ile yaptığı evlilik, kızı tarafından açılan davayla iptal edildi. Baba kız aralarındaki sorunu çözdü ve barıştı.

İPEK KIRAÇ İLE İNAN KIRAÇ GÜÇLERİNİ BİRLEŞTİRDİ

Oksijen yazarı Elif Ergu Demiral'ın haberine göre; İnan Kıraç ile İpek Kıraç arasında bir süredir yaşanan gerilim sona erdi. Oksijen yazarı Demiral'ın aktardığına göre; geçen Kurban Bayramı’nda yaşanan ilk iletişimin ardından İpek Kıraç babasını hemen her gün Vaniköy’deki evinde ziyaret etmeye başladı.

İpek Kıraç ile İnan Kıraç barıştı! Şimdi ise güçler birleşti

Elif Orgu Demiral konuyla ilgili, "Gelemediği günlerde, İnan Kıraç mutlaka kızını arayıp konuşuyor. İnan Kıraç’ın tedavisi 'kısa süren evliliğinin' ardından profesyonel bir sağlık ekibi tarafından kendi evinde yürütülüyor. Ancak bu olumlu gelişmelerin yanında mahkeme süreçleri de devam ediyor. Adlı tatilin bitmesinden sonra dosyalar yeniden gündeme gelecek. Bu davalar neden önemli derseniz, çünkü ortada Türkiye’nin önde gelen bir ailesinin mal varlığı var." dedi.

İpek Kıraç ile İnan Kıraç barıştı! Şimdi ise güçler birleşti

İpek Kıraç'ın İnan Kıraç'ın mal varlığına da tedbir kararı aldırmasının ardından "Elif Orgu Demiral, Evliliğin iptali davasında, 2 genç vasinin atanmasıyla birlikte İnan Kıraç, mal varlığı üzerinde tek başına tasarruf hakkına sahip değil. Önemli mali işlemler, yatırım kararları ve mülk satışları vasilerin onayına tabi." dedi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Özge Özpirinçci'den meslektaşlarına gönderme! Çocuk reklamı çıkışı gündem oldu
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Ebru Gündeş'in ince kaş modası rafa kalktı! Değişen imajına yorum yağdı
ETİKETLER
#hukuk
#inan kıraç
#ipek kıraç
#Mal_varlığı
#Aile Davası
#Evlilik İptali
#Magazin
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.