Özge Özpirinçci'den meslektaşlarına gönderme! Çocuk reklamı çıkışı gündem oldu

Melekler Korusun, Al Yazmalım, Tatar Ramazan, Aşk Yeniden ve Kadın gibi dizilerde rol alan Özge Özpirinçci, katıldığı programda aile yaşantısından sağlıklı beslenmesine kadar hayatının içindeki tüm detayları sevenleriyle paylaştı.

ÖZGE ÖZPİRİNÇCİ'NİN NEDEN REKLAMLARDA ROL ALMADIĞI BELLİ OLDU

Ünlü oyuncu Özge Özpirinçci, reklam projelerine yaklaşımını ve bu alandaki seçiciliğini anlattı. Uzun süredir herhangi bir reklamda rol almayan Özge Özpirinçci, "Bir markanın yüzü olacaksam mutlaka o markayı sevmeliyim ve kullanıcısı olmalıyım. İnsanlara gönül rahatlığıyla 'Alın, kullanın' diyebilmem lazım" dedi. Kariyerinde çocuk ürünü reklamlarında yer almadığının da altını çizen oyuncu, "Bu ülkede çocuk sahibi olup herhangi bir çocuk ürünü reklamında oynamayan tek kadın oyuncu olabilirim. Bilmiyorum başka var mı" sözleriyle dikkat çekti.

Ünlü oyuncu Özge Özpirinçci, "Ne Olursan Ol Rahat Ol" isimli programa samimi açıklamalarda bulundu. Sandık Kokusu dizisinde Demet Akbağ ile anne-kız olarak kamera karşısına geçmenin kendisi için özel bir anlam taşıdığını vurgulayan Özpirinçci, Demet Akbağ'a olan sevgisini de yineledi.

ÖZGE ÖZPİRİNÇCİ'NİNYENİ FOBİSİ ORTAYA ÇIKTI

Yeni hobiler edinmeye özen gösterdiğini dile getiren Özpirinçci, önümüzdeki yaz kite surf öğrenmek istediğini açıkladı. Eşi Burak Yamantürk ile ortak aktiviteler yapmaktan büyük keyif aldığını söyleyen oyuncu, yaz boyunca yüzmeyi tercih ediyor. Mutfakta ise favorilerinin glütensiz mantı ve glütensiz lahmacun olduğunu sözlerine ekledi.