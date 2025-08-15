Menü Kapat
TGRT Haber
29°
Magazin
Avatar
Editor
 Dilek Ulusan

Ebru Gündeş'in ince kaş modası rafa kalktı! Değişen imajına yorum yağdı

Türk müziğinin güçlü sesi Ebru Gündeş, 90'lı yıllara incecik kaşlarıyla damga vurdu. Ebru Gündeş son halini ise sosyal medyadan paylaştı ve kalınlaşan kaşlarıyla çok konuşuldu.

Ebru Gündeş'in ince kaş modası rafa kalktı! Değişen imajına yorum yağdı
15.08.2025
15.08.2025
saat ikonu 11:02

, sahnedeki başarısının yanı sıra özel yaşamıyla da dünyasında sık sık yer buluyor. Geçen yıl şubat ayında kendisinden 12 yaş küçük iş insanı Murat Özdemir ile nikâh masasına oturab Ebru Gündeş, değişen imajını da sosyal medyadan paylaştı.

EBRU GÜNDEŞ'İN İNCE KAŞ MODASI RAFA KALKTI

1990'lı yıllara damga vuran Ebru Gündeş, o dönem ince kaş modasıyla trend olmayı başardı. O dönemki görünümü, pek çok kişi için onun sahne imajının en dikkat çeken unsurlarından biri olmuştu.

Ebru Gündeş'in ince kaş modası rafa kalktı! Değişen imajına yorum yağdı

Ancak zamanla değişen anlayışıyla birlikte Ebru Gündeş'in de imajında da değişim oldu. Yıllarca "ip gibi" olarak tanımlanan kaşlarını geride bırakan Gündeş, son yıllarda daha kalın, doğal ve belirgin bir kaş formu tercih ediyor.

Ebru Gündeş'in ince kaş modası rafa kalktı! Değişen imajına yorum yağdı

Son halini sosyal medyadan paylaşan Ebru Gündeş'in kalın kaşları dikkatlerden kaçmadı. Bazı kullanıcılar kaşlarını hiç beğenmediklerini belirterek, eleştiri yaptı. Bazıları ise bu kaş şeklinin onu daha genç gösterdiğini belirtti.

Ebru Gündeş'in ince kaş modası rafa kalktı! Değişen imajına yorum yağdı
TGRT Haber
