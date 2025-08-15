Ebru Gündeş'in ince kaş modası rafa kalktı! Değişen imajına yorum yağdı

Ebru Gündeş, sahnedeki başarısının yanı sıra özel yaşamıyla da magazin dünyasında sık sık yer buluyor. Geçen yıl şubat ayında kendisinden 12 yaş küçük iş insanı Murat Özdemir ile nikâh masasına oturab Ebru Gündeş, değişen imajını da sosyal medyadan paylaştı.

EBRU GÜNDEŞ'İN İNCE KAŞ MODASI RAFA KALKTI

1990'lı yıllara damga vuran Ebru Gündeş, o dönem ince kaş modasıyla trend olmayı başardı. O dönemki görünümü, pek çok kişi için onun sahne imajının en dikkat çeken unsurlarından biri olmuştu.

Ancak zamanla değişen estetik anlayışıyla birlikte Ebru Gündeş'in de imajında da değişim oldu. Yıllarca "ip gibi" olarak tanımlanan kaşlarını geride bırakan Gündeş, son yıllarda daha kalın, doğal ve belirgin bir kaş formu tercih ediyor.

Son halini sosyal medyadan paylaşan Ebru Gündeş'in kalın kaşları dikkatlerden kaçmadı. Bazı kullanıcılar kaşlarını hiç beğenmediklerini belirterek, eleştiri yaptı. Bazıları ise bu kaş şeklinin onu daha genç gösterdiğini belirtti.