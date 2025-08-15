Menü Kapat
TGRT Haber
29°
Magazin
Avatar
Editor
 Dilek Ulusan

Kenan İmirzalıoğlu'ndan eşi Sinem Kobal'a romantik doğum günü sürprizi

Magazin dünyasında örnek gösterilen Kenan İmirzalıoğlu ile Sinem Kobal çiftinin geçtiğimiz aylarda boşanacakları iddia edildi. Çift iddiaları yalanlarken, Sinem Kobal, eşi Kenan İmirzalıoğlu'nun düzenlediği doğum günü sürprizinden kareleri paylaşmayı da ihmal etmedi.

Kenan İmirzalıoğlu'ndan eşi Sinem Kobal'a romantik doğum günü sürprizi
15.08.2025
15.08.2025
saat ikonu 10:38

ile 2016 yılında evlendi ve çiftin ilk çocukları 2020 yılında Lalin ve 2022 yılında ise Leyla adını verdikleri kızlarını kucaklarına aldı. Çift hakkında zaman zaman boşanma iddiaları ortaya atılsa da, Sinem Kobal sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla iddiaları yalanladı.

KENAN İMİRZALIOĞLU'NDAN SÜRPRİZ KUTLAMA! SİNEM KOBAL MEST OLDU

Ünlü oyuncu Sinem Kobal, 38. yaşını kutladı. Kenan İmirzalıoğlu, eşi Sinem Kobal için özel olarak yaptırdığı pastayla yaptı. Yakın dostlarının katılımıyla gerçekleşen törenden kareleri Sinem Kobal paylaştı.

Kenan İmirzalıoğlu'ndan eşi Sinem Kobal'a romantik doğum günü sürprizi

Çift, kutlamasında verdikleri samimi ve mutlu pozlarla hem ayrılık söylentilerini geride bıraktı hem de güçlü birlikteliklerini bir kez daha gözler önüne serdi.

Kenan İmirzalıoğlu'ndan eşi Sinem Kobal'a romantik doğum günü sürprizi

BOŞANMA İDDİALARINI YALANLADI

Sanat camiasının sevilen çiftlerinden Kobal ve İmirzalıoğlu, son dönemde sosyal medyada yayılan "boşanma" iddialarıyla gündeme gelmiş, ancak bu söylentileri net bir şekilde yalanlamıştı.

Kenan İmirzalıoğlu'ndan eşi Sinem Kobal'a romantik doğum günü sürprizi
