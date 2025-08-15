Kenan İmirzalıoğlu'ndan eşi Sinem Kobal'a romantik doğum günü sürprizi

Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu 2016 yılında evlendi ve çiftin ilk çocukları 2020 yılında Lalin ve 2022 yılında ise Leyla adını verdikleri kızlarını kucaklarına aldı. Çift hakkında zaman zaman boşanma iddiaları ortaya atılsa da, Sinem Kobal sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla iddiaları yalanladı.

KENAN İMİRZALIOĞLU'NDAN SÜRPRİZ KUTLAMA! SİNEM KOBAL MEST OLDU

Ünlü oyuncu Sinem Kobal, 38. yaşını kutladı. Kenan İmirzalıoğlu, eşi Sinem Kobal için özel olarak yaptırdığı pastayla sürpriz yaptı. Yakın dostlarının katılımıyla gerçekleşen törenden kareleri Sinem Kobal paylaştı.

Çift, doğum günü kutlamasında verdikleri samimi ve mutlu pozlarla hem ayrılık söylentilerini geride bıraktı hem de güçlü birlikteliklerini bir kez daha gözler önüne serdi.

BOŞANMA İDDİALARINI YALANLADI

Sanat camiasının sevilen çiftlerinden Kobal ve İmirzalıoğlu, son dönemde sosyal medyada yayılan "boşanma" iddialarıyla gündeme gelmiş, ancak bu söylentileri net bir şekilde yalanlamıştı.