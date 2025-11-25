Cloudflare çöktü mü 25 Kasım? Erişim sorunları devam ediyor

Kategoriler
Geçtiğimiz gün yaşanan çökme sorunu sonrasında birçok uygulamaya giriş yapılamamıştı.
Cloudflare'de bugün bazı erişim sorunları yaşanıyor. Dün geceden beri devam eden teknik arıza zaman zaman artarken bazı sorunlar yaşanmakta. Şu an için herhangi bir uygulamada çökme sorunu yaşanmıyor.
Geçtiğimiz hafta yaşanan çökme sorunu sonrasında X, Instagram, YouTube gibi platformlara erişim sağlanamamıştı. Dün geceden beri bazı teknik sorunlar yaşanırken şu an erişim engeli gibi bir durum bulunmuyor.