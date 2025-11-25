Cloudflare çöktü mü 25 Kasım? Erişim sorunları devam ediyor

Geçtiğimiz gün yaşanan çökme sorunu sonrasında birçok uygulamaya giriş yapılamamıştı.

CLOUDFLARE ÇÖKTÜ MÜ 25 KASIM?

Cloudflare'de bugün bazı erişim sorunları yaşanıyor. Dün geceden beri devam eden teknik arıza zaman zaman artarken bazı sorunlar yaşanmakta. Şu an için herhangi bir uygulamada çökme sorunu yaşanmıyor.

CLOUDFLARE ÇALIŞIYOR MU?

Geçtiğimiz hafta yaşanan çökme sorunu sonrasında X, Instagram, YouTube gibi platformlara erişim sağlanamamıştı. Dün geceden beri bazı teknik sorunlar yaşanırken şu an erişim engeli gibi bir durum bulunmuyor.