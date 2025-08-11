Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
30°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Baran Aksoy

Rezan Epözdemir İngiltere'ye mi kaçacaktı? İddialara cevap verdi

Avukat Rezan Epözdemir, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla dün sabah saatlerinde gözaltına alındı. Epözdemir'in yakalanmadan önce yurt dışına kaçmaya hazırlandığı öne sürülmüştü. Epözdemir 'kaçakacaktı' iddialarına cevap verdi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Rezan Epözdemir İngiltere'ye mi kaçacaktı? İddialara cevap verdi
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
11.08.2025
saat ikonu 09:33
|
GÜNCELLEME:
11.08.2025
saat ikonu 09:36

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı talimatı ile dün polis ekipleri şafak vakti ünlü Avukat Rezan Epözdemir’i gözaltına aldı. Gözaltına alınan Avukat Epözdemir’in hem evinde hem de ofisinde saatlerce arama yapıldı.

Rezan Epözdemir İngiltere'ye mi kaçacaktı? İddialara cevap verdi

REZAN EPÖZDEMİR NEYLE SUÇLANIYOR?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın iddiasına göre; Epözdemir, rüşvetle, silahlı terör örgütü ’ye yardım etmekle ve askeri yapmakla suçlanıyor.

Rezan Epözdemir İngiltere'ye mi kaçacaktı? İddialara cevap verdi

HTS KAYITLARI ALINDI

Gizlilik kararı alınan soruşturmayla ilgili bazı bilgilerde ortaya çıktı. Epözdemir'in 2013 ve 2024 yılları arasındaki HTS kayıtlarının alındığı vurgulandı. İrtibat ve baz bilgilerine yönelik çalışmalarınsa devam ettiği belirtildi.

Rezan Epözdemir İngiltere'ye mi kaçacaktı? İddialara cevap verdi

İNGİLTERE'YE Mİ KAÇACAK TI?

Avukat Rezan Epzödemir'in İngiltere’ye gitmek üzereyken gözaltına alındığına yönelik iddialar ortaya atıldı. Bu iddianın gerçeği yansıtmadığını belirten Epözdemir, eşi ve çocuklarıyla Bodrum’dan İstanbul’a geldiğini, oğlunun okulu için önceden alınmış biletleri olduğunu aktardı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Rezan Epözdemir soruşturmasında yeni detaylar! Rüşvet iddiası, WhatsApp ve BAZ kayıtları
Avukat Rezan Epözdemir neden gözaltına alındı? İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı açıklama yaptı
Ünlü avukat Rezan Epözdemir gözaltına alındı! Bu sabah yurt dışına çıkacaktı
ETİKETLER
#fetö
#rüşvet
#casusluk
#Rezan Epözdemir
#Gözaltına Alma
#Hts Kayıtları
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.