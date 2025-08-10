Ünlü avukat Rezan Epözdemir gözaltına alındı! Pasaportuna da el konuldu

Ünlü avukat Rezan Epözdemir, hakkındaki birtakım iddialar nedeniyle bu sabah saatlerinde gözaltına alındı. Gazeteci Emrullah Erdinç'in aktardığına göre Epözdemir; rüşvet vermek, siyasi-askeri casusluk ve FETÖ’ye yardım suçlamasıyla evinden gözaltına alındı.

PASAPORTUNA KISITLAMA GETİRİLDİ

Epözdemir'in ev ve iş yerinde dijital materyallere el konulurken; Londra’ya gitmeye hazırlandığı öğrenildi. Ayrıca Epözdemir’in pasaportuna 4 ayrı suçtan tahdit konuldu.

Epözdemir'in rüşvet, vermek, siyasi-askeri casusluk ve FETÖ’ye yardım iddiasıyla gözaltına alındığı, kaçma şüphesine karşı pasaportuna el konulan Epözdemir'e yurt dışı çıkış kısıtlaması getirildiği de gelen bilgiler arasında.