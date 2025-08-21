Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
30°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Erdem Avsar

BLOK3 kimdir hakkında neden soruşturma başlatıldı?

BLOK3 sahne adıyla tanınan şarkıcı Hakan Aydın ve yapımcısı Maruf Yöntürk hakkında soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
BLOK3 kimdir hakkında neden soruşturma başlatıldı?
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
21.08.2025
saat ikonu 17:24
|
GÜNCELLEME:
21.08.2025
saat ikonu 17:26

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, BLOK3 sahne adıyla tanınan Hakan Aydın ve yapımcısı olan Maruf Yöntürk hakkında ağır suçlamalar içeren bir soruşturma başlattı.

Menajer Ferhat Karagöz’ün darp ve edildiği iddiasıyla yaptığı üzerine soruşturmanın açıldığı öğrenildi.

BLOK3 kimdir hakkında neden soruşturma başlatıldı?

BLOK3 HAKKINDA NEDEN SORUŞTURMA BAŞLATILDI?

İddiaya göre yapımcı Yöntürk, Karagöz’ü kendi ofisine çağırarak beyzbol sopası ve silah kullanarak darp etti.

Yine iddiaya göre 850 bin TL getirmemesi durumunda kendisini vurmakla tehdit etti.

Ferhat Karagöz’ün kaburgasının kırıldığı, vücudunda ezilmeler oluştuğu ve Ümraniye Devlet Hastanesi’nden darp raporu aldığı kaydedildi.

BLOK3 kimdir hakkında neden soruşturma başlatıldı?

BLOK3 KİMDİR?

Blok3 ismiyle tanınan Hakan Aydın, 15 Ağustos 2002 yılında Kocaeli’nin Gebze ilçesinde doğdu.

Aydın, 2021 yılında WOW isimli ilk şarkısını çıkardı.

Bu parçayla başarısız olan Blok3, çıkışını 2022 yılında Vur isimli şarkıyla gerçekleştirdi.

ETİKETLER
#darbe
#tehdit
#şikayet
#Blok3
#Hakan Aydın
#Maruf Yöntürk
#Ferhat Karagöz
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.