BLOK3 kimdir hakkında neden soruşturma başlatıldı?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, BLOK3 sahne adıyla tanınan Hakan Aydın ve yapımcısı olan Maruf Yöntürk hakkında ağır suçlamalar içeren bir soruşturma başlattı.

Menajer Ferhat Karagöz’ün darp ve tehdit edildiği iddiasıyla yaptığı şikayet üzerine soruşturmanın açıldığı öğrenildi.

BLOK3 HAKKINDA NEDEN SORUŞTURMA BAŞLATILDI?

İddiaya göre yapımcı Yöntürk, Karagöz’ü kendi ofisine çağırarak beyzbol sopası ve silah kullanarak darp etti.

Yine iddiaya göre 850 bin TL getirmemesi durumunda kendisini vurmakla tehdit etti.

Ferhat Karagöz’ün kaburgasının kırıldığı, vücudunda ezilmeler oluştuğu ve Ümraniye Devlet Hastanesi’nden darp raporu aldığı kaydedildi.

BLOK3 KİMDİR?

Blok3 ismiyle tanınan Hakan Aydın, 15 Ağustos 2002 yılında Kocaeli’nin Gebze ilçesinde doğdu.

Aydın, 2021 yılında WOW isimli ilk şarkısını çıkardı.

Bu parçayla başarısız olan Blok3, çıkışını 2022 yılında Vur isimli şarkıyla gerçekleştirdi.