14°
Aktüel
Bodo Glimt hangi ülkenin, nerenin takımı? 22 Ekim'de Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray ile karşılaşacak

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde temsilcimiz Galatasaray ile Bodo/Glimt, 22 Ekim 2025 Çarşamba günü karşı karşıya gelecek. Karşılaşmaya geri sayım başlarken taraftarlar tarafından Bodo/Glimt hangi ülkenin takımı olduğu araştırılmaya başlandı. Bodo/Glimt'in puan durumu ve istatistikleri de gündeme geldi.

Milli aranın ardından 'nde heyecan devam ediyor. Devler Ligi'nde mücadele eden tek temsilcimiz , 3. hafta karşılaşmaları kapsamında RAMS Park'ta Bodo/Glimt ile karşılaşacak. 22 Ekim 2025 Çarşamba günü oynanacak olan karşılaşmaya sayılı günler kala Bodo/Glimt hangi ülkenin takımı olduğu gündeme geldi.

BODO GLİMT HANGİ ÜLKENİN, NERENİN TAKIMI?

Bodo/Glimt, 19 Eylül 1916 yılında Norveç'in Bodo şehrinde kuruldu. İç saha maçlarını 7 bin 354 kişi kapasiteli Aspmyra Stadion'da oynayan Bodo/Glimt'in sarı-siyah renkleri bulunmaktadır.

Kulüp tarihi boyunca Norveç'in en üst seviye ligi olan Eliteserien'de 4 kere şampiyon oldu. 2020, 2021, 2023 ve 2024 yıllarında şampiyon olan Bodo/Glimt, 2024-2025 Avurpa Ligi sezonunda ise yarı finale kadar yükseldi. UEFA tarafından orgnaize edilen bir turnuvada yarı final oynayan ilk Norveç ekibi olan Bodo/Glimt,'ın diğer kupaları ise şöyle:

1. divisjon: 2 Şampiyonluk (2013, 2017)

Norgesmesterskapet: 2 Şampiyonluk (1975, 1993)

North-Norwegian Championships: 9 Şampiyonluk (1930, 1933, 1934, 1939, 1952, 1964, 1967, 1969)

BODO GLİMT PUAN DURUMU, İSTATİSTİKLERİ

Bodo/Glimt, Eliteserien'de bu sezon 24 maçta 17 galibiyet, 4 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı. 55 puanla Viking'in hemen arkasından 2. sırada yer alan Bodo/Glimt sezon boyunca 66 kere fileleri havalandırırken, kendi kalesinde ise sadece 22 gol gördü. Norveç Ligi'nde son 5 maçta ise Bodo Glimt'in 4 galibiyet, 1 beraberliği bulunuyor.

Şampiyonlar Ligi'nde ise bu sezon Bodo/Glimt, Slavia Prag ve Tottenham ile karşı karşıya geldi. Bu iki karşılaşmadan da beraberlik ile ayrılan Norveç ekibi 2 puanla 24. sırada yer alıyor.

