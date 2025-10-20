Bodo Glimt hangi ülkenin, nerenin takımı? 22 Ekim'de Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray ile karşılaşacak

Milli aranın ardından Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Devler Ligi'nde mücadele eden tek temsilcimiz Galatasaray, 3. hafta karşılaşmaları kapsamında RAMS Park'ta Bodo/Glimt ile karşılaşacak. 22 Ekim 2025 Çarşamba günü oynanacak olan karşılaşmaya sayılı günler kala Bodo/Glimt hangi ülkenin takımı olduğu gündeme geldi.

BODO GLİMT HANGİ ÜLKENİN, NERENİN TAKIMI?

Bodo/Glimt, 19 Eylül 1916 yılında Norveç'in Bodo şehrinde kuruldu. İç saha maçlarını 7 bin 354 kişi kapasiteli Aspmyra Stadion'da oynayan Bodo/Glimt'in sarı-siyah renkleri bulunmaktadır.

Kulüp tarihi boyunca Norveç'in en üst seviye ligi olan Eliteserien'de 4 kere şampiyon oldu. 2020, 2021, 2023 ve 2024 yıllarında şampiyon olan Bodo/Glimt, 2024-2025 UEFA Avurpa Ligi sezonunda ise yarı finale kadar yükseldi. UEFA tarafından orgnaize edilen bir turnuvada yarı final oynayan ilk Norveç ekibi olan Bodo/Glimt,'ın diğer kupaları ise şöyle:

1. divisjon: 2 Şampiyonluk (2013, 2017)

Norgesmesterskapet: 2 Şampiyonluk (1975, 1993)

North-Norwegian Championships: 9 Şampiyonluk (1930, 1933, 1934, 1939, 1952, 1964, 1967, 1969)

BODO GLİMT PUAN DURUMU, İSTATİSTİKLERİ

Bodo/Glimt, Eliteserien'de bu sezon 24 maçta 17 galibiyet, 4 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı. 55 puanla Viking'in hemen arkasından 2. sırada yer alan Bodo/Glimt sezon boyunca 66 kere fileleri havalandırırken, kendi kalesinde ise sadece 22 gol gördü. Norveç Ligi'nde son 5 maçta ise Bodo Glimt'in 4 galibiyet, 1 beraberliği bulunuyor.

Şampiyonlar Ligi'nde ise bu sezon Bodo/Glimt, Slavia Prag ve Tottenham ile karşı karşıya geldi. Bu iki karşılaşmadan da beraberlik ile ayrılan Norveç ekibi 2 puanla 24. sırada yer alıyor.