TGRT Haber
Benim Sayfam
Canlı Yayın
Hava Durumu
31°
Aktüel
Borsa yukarı adım kuralı nedir, ne demek? Son dakika BIST düşüşü sonrası yukarı adım kuralı ne anlama geliyor?

BIST 100 endeksindeki yüzde 2’lik değişim sonrasında pay piyasasına göre dikkat çeken karar alındı. Son dakika borsa açıklamasına göre açığa satış yapılabilen işlem sıralarında açığa satış işlemlerinde seans sonuna kadar yukarı adım kuralı uygulanacak. Yatırımcılar ise yukarı adım kural nedir, ne demek araştırmasına başladı.

Borsa yukarı adım kuralı nedir, ne demek? Son dakika BIST düşüşü sonrası yukarı adım kuralı ne anlama geliyor?
Bugün 'da hareketlilik devam ederken güne yükselişle başlamıştı. 16.00 civarında yaşanan borsa düşüşü sonrasında yeni bir karar alındı.

BORSA YUKARI ADIM KURALI NEDİR, NE DEMEK?

Yukarı adım kuralına göre, bir sadece son gerçekleşen işlem fiyatından daha yüksek bir fiyattan (ya da aynı fiyatta fakat önceki işlem yukarı yönde olmuşsa) açığa satılabiliyor. Hisselerin fiyatlarının orantısız şekilde düşmesini engellemek, açığa satış yoluyla manipülasyon yapılmasını engellemek ve piyasalarda aşırı panik satışlarını durdurmak adına kullanılıyor.

Borsa yukarı adım kuralı nedir, ne demek? Son dakika BIST düşüşü sonrası yukarı adım kuralı ne anlama geliyor?

Örneğin, son işlem fiyatı 10,00 TL ise, açığa satış emri 10,01 TL veya üstünden girilebilir. Eğer fiyat 9,99 TL’ye düştüyse, 9,99’dan açığa satış yapılamaz; ancak 10,00 TL veya daha yüksekten yapılabilir.

BORSA YUKARI ADIM NE ANLAMA GELİYOR?

, "Saat 15.40.03 itibarıyla BIST 100 endeksinde meydana gelen yüzde 2 değişim sebebiyle pay piyasasında açığa satış yapılabilen işlem sıralarında açığa satış işlemlerinde seans sonuna kadar yukarı adım kuralı uygulanacaktır." açıklaması ile yukarı adım kuralının uygulandığını duyurdu.

#borsa
#yatırım
#borsa istanbul
#güvenlik
#bıst 100 endeksi
#hisse senedi
#Piyasa Hareketliliği
#Aktüel
