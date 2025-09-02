Borsa yukarı adım kuralı nedir, ne demek? Son dakika BIST düşüşü sonrası yukarı adım kuralı ne anlama geliyor?

Bugün Borsa'da hareketlilik devam ederken güne yükselişle başlamıştı. 16.00 civarında yaşanan borsa düşüşü sonrasında yeni bir karar alındı.

BORSA YUKARI ADIM KURALI NEDİR, NE DEMEK?

Yukarı adım kuralına göre, bir hisse senedi sadece son gerçekleşen işlem fiyatından daha yüksek bir fiyattan (ya da aynı fiyatta fakat önceki işlem yukarı yönde olmuşsa) açığa satılabiliyor. Hisselerin fiyatlarının orantısız şekilde düşmesini engellemek, açığa satış yoluyla manipülasyon yapılmasını engellemek ve piyasalarda aşırı panik satışlarını durdurmak adına kullanılıyor.

Örneğin, son işlem fiyatı 10,00 TL ise, açığa satış emri 10,01 TL veya üstünden girilebilir. Eğer fiyat 9,99 TL’ye düştüyse, 9,99’dan açığa satış yapılamaz; ancak 10,00 TL veya daha yüksekten yapılabilir.

BORSA YUKARI ADIM NE ANLAMA GELİYOR?

Borsa İstanbul, "Saat 15.40.03 itibarıyla BIST 100 endeksinde meydana gelen yüzde 2 değişim sebebiyle pay piyasasında açığa satış yapılabilen işlem sıralarında açığa satış işlemlerinde seans sonuna kadar yukarı adım kuralı uygulanacaktır." açıklaması ile yukarı adım kuralının uygulandığını duyurdu.