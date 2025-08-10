Borussia Dortmund Juventus maçı canlı nereden izlenir, hangi kanalda? Kenan Yıldız maç kadrosunda var mı?

Avrupa ligleri henüz başlamadığından dolayı takımların hazırlık karşılaşmaları devam ediyor. Hazırlık maçları kapsamında bugün Alman ekibi Borussia Dortmund ile İtalyan devi Juventus karşı karşıya gelecek.

İki takım da sezon öncesi son hazırlık maçına çıkacak. Karşılaşmanın saatinin yakınlaşmasıyla birlikte Borussia Dortmund - Juventus maçı nereden izlenir, hangi kanalda yayınlanacağı taraftarlar tarafından merak edilmeye başlandı. Karşılaşmanın maç kadrosu ve Kenan Yıldız'ın oynayıp oynamayacağı da gündeme geldi.

BORUSSİA DORTMUND - JUVENTUS MAÇI CANLI NEREDEN İZLENİR, HANGİ KANALDA?

BVB Stadion Dortmund'da oynanacak olan Borussia Dortmund - Juventus maçının Türkiye'de canlı yayıncısı bulunmuyor. Karşılaşmayı taraftarlar takımların sosyal medya hesapları üzerinden takip edebilecekler.

KENAN YILDIZ BORUSSİA DORTMUND - JUVENTUS MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Milli futbolcumuz Kenan Yıldız'ın Borussia Dortmund - Juventus karşılaşmasında yedeklerden oyuna girmesi bekleniyor.

Geçtiğimiz sezon İtalyan ekibinde gösterdiği performans ile dünya çapında adını duyurmayı başarmıştı. Kenan Yıldız'ın bu sezon Juventus'un ilk 11'inin vazgeçilmez isimleri arasında olması bekleniyor. Hazırlık maçı olmasından dolayı Kenan Yıldız'ın Borussia Dortmund karşılaşmasında yedek başlayacağı tahmin ediliyor.

BORUSSİA DORTMUND - JUVENTUS MAÇ KADROSU, MUHTEMEL İLK 11

İtalyan ekibinde karşılaşma öncesinde Nicola Savonna ve Arkadiusz Milik'in sakatlığı bulunuyor. İki futbolcu da hazırlık mücadelesinde forma giymeyecek. Alman takımda ise Nico Schlotterbeck, Emre Can ve Julien Duranville sakatlıkları nedeniyle oynamayacaklar.

Borussia Dortmund - Juventus maçının muhtemel ilk 11'leri ise şöyle:

Borussia Dortmund: Kobel; Ryerson, Hummels, Süle, Bensebaini; Brandt, GroB; Adeyemi, Bellingham, Guirassy; Beier.

Juventus: Di Gregorio; Danilo, Gatti, Bremer, Cambiaso; LocaTelli, McKennie; González, Koopmeiners, Kostić; David