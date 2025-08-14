BtcTurk hacklendi mi? Kripto para yatırma çekme işlemleri durduruldu

BtcTurk, sıcak cüzdanlarında tespit edilen olağan dışı hareketler nedeniyle kripto para yatırma ve çekme işlemlerini geçici olarak durdurdu. Şirket, güvenlik çalışmalarının sürdüğünü ve gelişmelerin kullanıcılarla paylaşılacağını bildirdi.

BTCTURK HACKLENDİ Mİ?

14 Ağustos 2025’te yapılan kontrollerde BtcTurk’ün sıcak cüzdanlarında olağan dışı hareketler belirlendi. Şirket, tedbir amacıyla kripto para yatırma ve çekme işlemlerini geçici süreyle durdurma kararı aldı. Açıklamada, olayın ardından resmi makamların bilgilendirildiği ve tüm güvenlik önlemlerinin devreye alındığı ifade edildi. Bu süreçte, alım satım işlemleri ile Türk Lirası yatırma ve çekme işlemleri kesintisiz şekilde sürdürülebileceği açıklandı.

BtcTurk, varlıkların büyük çoğunluğunun güvenli soğuk cüzdanlarda saklandığını duyurdu. Şirket, güçlü mali yapısı sayesinde kullanıcıların varlıklarının korunacağını belirtti. Konuya ilişkin detaylı incelemelerin sürdüğü, inceleme tamamlandığında işlemlerin yeniden açılacağı bildirildi.

BTCTURK KRİPTO PARA YATIRMA ÇEKME İŞLEMLERİ NE ZAMAN AÇILACAK?

BtcTurk, kripto para yatırma ve çekme işlemlerinin yeniden ne zaman aktif edileceğine dair kesin bir tarih paylaşmadı. Şirket, sıcak cüzdanlarda tespit edilen olağan dışı hareketler nedeniyle başlatılan güvenlik incelemesinin tamamlanmasının ardından işlemlerin açılacağını açıkladı.

Yapılan açıklamada, kullanıcıların mağdur olmaması için gerekli tüm adımların atıldığı vurgulandı. Güvenlik çalışmalarının titizlikle sürdüğü ve tamamlandığında yeni bilgilendirme yapılacağı belirtildi.

BTCTURK PARA YATIRMA ÇEKME İŞLEMİ YAPILABİLİYOR MU?

Kripto para yatırma ve çekme işlemleri geçici olarak durdurulmuş durumda. Ancak BtcTurk, Türk Lirası yatırma ve çekme işlemlerinin kesintisiz şekilde devam ettiğini duyurdu. Bu sayede kullanıcılar, hesaplarına TL yatırabilir ve mevcut TL bakiyelerini çekebilecekler.

Alım satım işlemleri de sorunsuz şekilde sürdürülebiliyor. Şirket, kripto varlık işlemlerinin askıya alınmasının geçici bir tedbir olduğunu ve incelemelerin tamamlanmasıyla yeniden aktif edileceğini bildirdi.