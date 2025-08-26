Menü Kapat
Bu akşam kimin maçı var? 26 Ağustos maç takvimi

Futbolseverlerin yakından takip ettiği liglerde yarış devam ederken bu akşamın maç programı da belli oldu. 26 Ağustos Salı akşamı hangi maçların oynanacağı netleşirken taraftarlar müsabakaları heyecanla bekliyor.

Bu akşam kimin maçı var? 26 Ağustos maç takvimi
Dünyanın her yerinden takip edilen , , Şampiyonlar Ligi, Avrupa ve Konferans Ligi'nde takımların şampiyonluk mücadelesi sürerken 26 Ağustos bu akşam kimin maçı var belli oldu.

BU AKŞAM KİMİN MAÇI VAR?

26 Ağustos Salı akşamı oynanacak olan maçların programı duyuruldu. Futbolseverler bu akşam oynanacak olan maçların saatini ve kanalını araştırırken günün maçlarını sizler için derledik. İşte bu akşam oynanacak olan maçlar:

Ön Eleme

19:45 | Kairat Almaty – (TRT 1)

22:00 | Pafos – Kızılyıldız (Yayın Yok)

22:00 | Sturm Graz – Bodo Glimt (TRT 1)

Basın Toplantısı

20:00 | Jose Mourinho (FB TV, A Spor, HT Spor, TRT Spor, Tivibu Spor, beIN Sports Haber)

Bu akşam kimin maçı var? 26 Ağustos maç takvimi

FENERBAHÇE'NİN MAÇI NE ZAMAN?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden ile karşı karşıya gelecek. Heyecanla beklenen müsabaka 27 Ağustos Çarşamba akşamı oynanırken 22.00'de başlayacak. Şampiyonlar Ligi maç programına göre FB Benfica maçı yarın oynanacak.

Eyüpspor, Alanyaspor maç sonucu kaç kaç? Sezonun en erken golü geldi
ETİKETLER
#Futbol
#UEFA Şampiyonlar Ligi
#süper lig
#benfica
#la liga
#celtic
#Fenerbahçe
#Kairat Almaty
#Aktüel
