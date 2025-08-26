Bu akşam kimin maçı var? 26 Ağustos maç takvimi

Dünyanın her yerinden takip edilen Süper Lig, La Liga, Şampiyonlar Ligi, Avrupa ve Konferans Ligi'nde takımların şampiyonluk mücadelesi sürerken 26 Ağustos bu akşam kimin maçı var belli oldu.

BU AKŞAM KİMİN MAÇI VAR?

26 Ağustos Salı akşamı oynanacak olan maçların programı duyuruldu. Futbolseverler bu akşam oynanacak olan maçların saatini ve kanalını araştırırken günün maçlarını sizler için derledik. İşte bu akşam oynanacak olan maçlar:

UEFA Şampiyonlar Ligi Ön Eleme

19:45 | Kairat Almaty – Celtic (TRT 1)

22:00 | Pafos – Kızılyıldız (Yayın Yok)

22:00 | Sturm Graz – Bodo Glimt (TRT 1)

Basın Toplantısı

20:00 | Jose Mourinho (FB TV, A Spor, HT Spor, TRT Spor, Tivibu Spor, beIN Sports Haber)

FENERBAHÇE'NİN MAÇI NE ZAMAN?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden Fenerbahçe Benfica ile karşı karşıya gelecek. Heyecanla beklenen müsabaka 27 Ağustos Çarşamba akşamı oynanırken 22.00'de başlayacak. Şampiyonlar Ligi maç programına göre FB Benfica maçı yarın oynanacak.