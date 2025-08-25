Eyüpspor, Alanyaspor maç sonucu kaç kaç? Sezonun en erken golü geldi

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Eyüpspor, evinde Alanyaspor'u ağırladı.

Seyircisi önünde maça hızlı başlayan Eyüpspor, galibiyetle tanıştı.

Eyüpspor, maça hızlı bir başlangıç yaparak 38. saniyede Svit Seşlar'ın golüyle 1-0 öne geçti.

Bu gol, aynı zamanda Süper Lig'in en erken gollerinden biri oldu.

Alanyaspor, 67. dakikada Hadergjonaj'ın penaltı golüyle beraberliği sağlasa da, Eyüpspor bir dakika sonra Ampem'in golüyle tekrar öne geçti.

Maçın geri kalanında başka gol olmadı.

Eyüpspor, gelecek hafta Başakşehir deplasmanına gidecek.

Alanyaspor ise evinde Beşiktaş'ı ağırlayacak.