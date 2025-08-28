Menü Kapat
Aktüel
Avatar
Editor
 | Sumru Tarhan

Bu akşam kimin maçı var? 28 Ağustos Avrupa, Konferans Ligi maç programı netleşti

UEFA Avrupa ve Konferans Ligi'nde Türk temsilcilerimizin mücadelesi devam ederken, bu akşam hangi maçlar var belli oldu. Dünyanın her yerinden takip edilen liglerde şampiyonluk yarışı son hızıyla devam ediyor. 28 Ağustos bugünün maç programı duyuruldu.

Bu akşam kimin maçı var? 28 Ağustos Avrupa, Konferans Ligi maç programı netleşti
Futbolseverlerin yakından takip ettiği liglerde kupa heyecanı sürerken 28 Ağustos bugün kimin maçı var belli oldu. ve bu akşam rakipleri ile tur atlama mücadelesi verecek.

BU AKŞAM KİMİN MAÇI VAR, HANGİ 28 AĞUSTOS?

28 Ağustos Perşembe akşamının maç programına göre oynanacak olan maçların saati ve kanalı belli oldu. Taraftarların heyecanla beklediği müsabakaların programı şöyle:

19:00 | Kura Çekimi (TRT Spor, UEFA.tv, Galatasaray YouTube)

Ön Eleme

20:00 | Samsunspor – (HT Spor)

Ön Eleme

20:00 | Beşiktaş – FC Lausanne (Show TV)

20:30 | Universitatea Craiova – Rams Başakşehir (TRT 1)

Bu akşam kimin maçı var? 28 Ağustos Avrupa, Konferans Ligi maç programı netleşti

BJK MAÇI CANLI HANGİ KANALDA YAYINLANIYOR?

UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanşında bugün Tüpraş Stadyumu'nda Beşiktaş ile Lausanne karşı karşıya geliyor. Binlerce taraftarın canlı olarak takip edeceği maç için bekleyiş sürerken saati 20.00 olarak duyuruldu. Karşılaşma canlı olarak Show TV ekranlarında yayınlanacak. İlk maçta 1-1 berabere kalan BJK, rakibini yenerek lig aşamasına kaıtlma şansı elde etmek için mücadele edecek. Karşılaşma Show TV kanalından takip edilebilecek.

Beşiktaş maçını hangi kanal veriyor belli oldu! Konferans Ligi'nde lig aşaması fırsatı
Benfica - Fenerbahçe maçı sonrası ülke puanı güncellendi! İşte Türkiye'nin yeni puanı...
ETİKETLER
#UEFA Şampiyonlar Ligi
#beşiktaş
#uefa avrupa ligi
#uefa avrupa konferans ligi
#panathinaikos
#samsunspor
#Fc Lausanne
#Aktüel
