Bu akşam kimin maçı var? 28 Ağustos Avrupa, Konferans Ligi maç programı netleşti

Futbolseverlerin yakından takip ettiği liglerde kupa heyecanı sürerken 28 Ağustos bugün kimin maçı var belli oldu. Beşiktaş ve Samsunspor bu akşam rakipleri ile tur atlama mücadelesi verecek.

BU AKŞAM KİMİN MAÇI VAR, HANGİ 28 AĞUSTOS?

28 Ağustos Perşembe akşamının maç programına göre oynanacak olan maçların saati ve kanalı belli oldu. Taraftarların heyecanla beklediği müsabakaların programı şöyle:

UEFA Şampiyonlar Ligi

19:00 | Kura Çekimi (TRT Spor, UEFA.tv, Galatasaray YouTube)

UEFA Avrupa Ligi Ön Eleme

20:00 | Samsunspor – Panathinaikos (HT Spor)

UEFA Avrupa Konferans Ligi Ön Eleme

20:00 | Beşiktaş – FC Lausanne (Show TV)

20:30 | Universitatea Craiova – Rams Başakşehir (TRT 1)

BJK MAÇI CANLI HANGİ KANALDA YAYINLANIYOR?

UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanşında bugün Tüpraş Stadyumu'nda Beşiktaş ile Lausanne karşı karşıya geliyor. Binlerce taraftarın canlı olarak takip edeceği maç için bekleyiş sürerken saati 20.00 olarak duyuruldu. Karşılaşma canlı olarak Show TV ekranlarında yayınlanacak. İlk maçta 1-1 berabere kalan BJK, rakibini yenerek lig aşamasına kaıtlma şansı elde etmek için mücadele edecek. Karşılaşma Show TV kanalından takip edilebilecek.