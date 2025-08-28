Beşiktaş maçını hangi kanal veriyor belli oldu! Konferans Ligi'nde lig aşaması fırsatı

Futbolseverlerin yakından takip ettiği UEFA Konferans Ligi'nde yarış sürerken bugün BJK Lausanne maçı oynanacak. Nefeslerin tutulduğu maçı canlı ve şifresiz olarak yayınlayan kanal da duyuruldu.

BEŞİKTAŞ MAÇINI HANGİ KANAL VERİYOR?

UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanşında oynanacak olan karşılaşma için saatler kaldı. Siyah beyazlı ekip, rakibini yenmesi durumunda lig aşamasına katılma şansı elde edecek. Tüpraş Stadı'nda oynanacak olan müsabaka Show TV ekranlarında canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. Taraftarlar Show TV kanalından BJK maçını izleyebilirken karşılaşma saati 20.00 olarak duyuruldu.

BJK LAUSANNE MAÇI HANGİ KANALDA ŞİFRESİZ YAYINLANACAK?

Jakob Kehlet tarafından yönetilecek olan karşılaşmada yardımcı hakemler Lars Hummelgaard ve Martin Markus oldu. Turun ilk müsabakasında sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrılan BJK bugün lig aşamasına katılmak için mücadele edecek. Türk temsilcisi İsviçre ekibi Lausanne'ı elemesi durumunda lig aşamasına katılırken, yenilmesi halinde Avrupa kupalarına veda etmiş olacak. Taraftarların nefeslerini tutarak beklediği maçta siyah beyazlı ekip tüm performansı ile sahada olacak.

BEŞİKTAŞ LAUSANNE MAÇ KADROSU VE MUHTEMEL İLK 11

orta saha oyuncusu Tayfur Bingöl, Süper Lig'in yeni ekiplerinde Kocaelispor'a transfer olurken Emrecan Terzi, Serikspor'a kiralık olarak transfer oldu. UEFA'ya bildirilen kamp kadrosunda Mert Günok, Ersin Destanoğlu, Emre Bilgin, Emir Yaşar, Jonas Svensson, Gabriel Paulista, Felix Uduokhai, Necip Uysal, Taylan Bulut, Tayyip Talha Sanuç, David Jurasek, Mustafa Yortaç, Emirhan Topçu, Wilfred Ndidi, Demir Ege Tıknaz, Amir Hadziahmetovic, Milot Rashica, Salih Uçan, Orkun Kökçü, Keny Arroyo, Kartal Kayra Yılmaz, Joao Mario, Ernest Muçi, Rafa Silva, Almoatasem Al-Musrati, Tammy Abraham, Mustafa Hekimoğlu yer aldı.

Karşılaşmanın ilk 11 kadrosu henüz duyurulmazken muhtemel ilk 11 şöyle:

Beşiktaş: Ersin, Emirhan, Paulista, Uduokhai, Taylan, Ndidi, Orkun, Jurasek, Joao Mario, Rafa Silva, Abraham

Lausanne: Letica, Mouanga, Sow, Okoh, Poaty, Roche, Soppy, Custodio, Lekwiry, Sene, Diakite.