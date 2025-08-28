Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
27°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Sumru Tarhan

Beşiktaş maçını hangi kanal veriyor belli oldu! Konferans Ligi'nde lig aşaması fırsatı

UEFA Konferans Ligi'nde Beşiktaş bu akşam rakibini ağırlayacak. İlk maç 1-1'lik skorla sona ererken bu akşam 20.00'de Beşiktaş ile Lausanne karşılaşacak. Rakibini yenmesi durumunda lig aşamasına katılacak olan BJK maçını hangi kanal veriyor netleşti.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Beşiktaş maçını hangi kanal veriyor belli oldu! Konferans Ligi'nde lig aşaması fırsatı
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
28.08.2025
saat ikonu 14:27
|
GÜNCELLEME:
28.08.2025
saat ikonu 14:27

Futbolseverlerin yakından takip ettiği 'nde yarış sürerken bugün BJK maçı oynanacak. Nefeslerin tutulduğu maçı canlı ve şifresiz olarak yayınlayan kanal da duyuruldu.

BEŞİKTAŞ MAÇINI HANGİ KANAL VERİYOR?

UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanşında oynanacak olan karşılaşma için saatler kaldı. Siyah beyazlı ekip, rakibini yenmesi durumunda lig aşamasına katılma şansı elde edecek. Tüpraş Stadı'nda oynanacak olan müsabaka ekranlarında canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. Taraftarlar Show TV kanalından BJK maçını izleyebilirken karşılaşma saati 20.00 olarak duyuruldu.

Beşiktaş maçını hangi kanal veriyor belli oldu! Konferans Ligi'nde lig aşaması fırsatı

BJK LAUSANNE MAÇI HANGİ KANALDA ŞİFRESİZ YAYINLANACAK?

Jakob Kehlet tarafından yönetilecek olan karşılaşmada yardımcı hakemler Lars Hummelgaard ve Martin Markus oldu. Turun ilk müsabakasında sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrılan BJK bugün lig aşamasına katılmak için mücadele edecek. Türk temsilcisi İsviçre ekibi Lausanne'ı elemesi durumunda lig aşamasına katılırken, yenilmesi halinde Avrupa kupalarına veda etmiş olacak. Taraftarların nefeslerini tutarak beklediği maçta siyah beyazlı ekip tüm performansı ile sahada olacak.

Beşiktaş maçını hangi kanal veriyor belli oldu! Konferans Ligi'nde lig aşaması fırsatı

BEŞİKTAŞ LAUSANNE MAÇ KADROSU VE MUHTEMEL İLK 11

orta saha oyuncusu Tayfur Bingöl, Süper Lig'in yeni ekiplerinde Kocaelispor'a transfer olurken Emrecan Terzi, Serikspor'a kiralık olarak transfer oldu. UEFA'ya bildirilen kamp kadrosunda Mert Günok, Ersin Destanoğlu, Emre Bilgin, Emir Yaşar, Jonas Svensson, Gabriel Paulista, Felix Uduokhai, Necip Uysal, Taylan Bulut, Tayyip Talha Sanuç, David Jurasek, Mustafa Yortaç, Emirhan Topçu, Wilfred Ndidi, Demir Ege Tıknaz, Amir Hadziahmetovic, Milot Rashica, Salih Uçan, Orkun Kökçü, Keny Arroyo, Kartal Kayra Yılmaz, Joao Mario, Ernest Muçi, Rafa Silva, Almoatasem Al-Musrati, Tammy Abraham, Mustafa Hekimoğlu yer aldı.

Beşiktaş maçını hangi kanal veriyor belli oldu! Konferans Ligi'nde lig aşaması fırsatı

Karşılaşmanın ilk 11 kadrosu henüz duyurulmazken muhtemel ilk 11 şöyle:

: Ersin, Emirhan, Paulista, Uduokhai, Taylan, Ndidi, Orkun, Jurasek, Joao Mario, Rafa Silva, Abraham

Lausanne: Letica, Mouanga, Sow, Okoh, Poaty, Roche, Soppy, Custodio, Lekwiry, Sene, Diakite.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Beşiktaş yenilirse elenecek mi? Avrupa Konferans Ligi'nde lig aşaması şansı
ETİKETLER
#Spor
#Futbol
#beşiktaş
#UEFA Konferans Ligi
#show tv
#mac
#Lausanne
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.