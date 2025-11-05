Bu akşam kimin maçı var, hangi? 5 Kasım Şampiyonlar Ligi'nde bugünün maçları

Kategoriler
Bu akşamın maç programının netleşmesinin ardından bugün maç var mı sorusu da taraftarın gündemine yerleşti. Şampiyonlar Ligi'nde karşılaşmalar kaldığı yerden devam ediyor.
FIFA U17 Dünya Kupası
15:30 | Panama - İrlanda | Plus FIFA
15:30 | Tacikistan - Çekya | Plus FIFA
16:00 | Paraguay - Özbekistan | Plus FIFA
16:30 | Avusturya - Suudi Arabistan | Plus FIFA
17:45 | Mali - Yeni Zelanda | Plus FIFA
18:15 | ABD - Burkina Faso | Plus FIFA
18:45 | Fransa - Şili | Plus FIFA
18:45 | Kanada - Uganda | Plus FIFA
UEFA Gençlik Ligi
16:00 | Ajax - Galatasaray | TRT Spor - UEFA.tv
18:00 | Newcastle - Athletic Bilbao | UEFA.tv
AFC Şampiyonlar Ligi
16:45 | Al Wasl - Al Muharraq | D Smart Kanal 92
16:45 | Arkadag - Al Ahli Doha | D Smart Kanal 91
19:00 | Al Khalidiyah - Andijan | Smart Spor 2 - Spor Smart 2
19:00 | Al Zawraa - Istiqlol Dushanbe | Spor Smart - Smart Spor HD
21:15 | Al Nassr - FC Goa | Spor Smart - Smart Spor HD
21:15 | Al Wehdat - Esteghlal FC | Smart Spor 2 - Spor Smart 2
Basın Toplantısı
20:30 | Domenico Tedesco | FB TV - A Spor - TRT Spor - Tivibu Spor - beIN Sports Haber
İngiltere Championship
23:00 | Portsmouth - Wrexham | Exxen
UEFA Şampiyonlar Ligi
20:45 | Pafos - Villarreal | tabii Spor 1
20:45 | Karabağ - Chelsea | tabii Spor
23:00 | Ajax - Galatasaray | TRT 1
23:00 | Benfica - Bayer Leverkusen | tabii Spor 4
23:00 | Club Brugge - Barcelona | tabii Spor 1
23:00 | Inter - Kairat Almaty | tabii Spor 2
23:00 | Manchester City - B.Dortmund | tabii Spor
23:00 | Marsilya - Atalanta | tabii Spor 5
23:00 | Newcastle - Athletic Bilbao | tabii Spor 3