16°
Editor
Editor
 Sumru Tarhan

Bu akşam kimin maçı var, hangi? 5 Kasım Şampiyonlar Ligi'nde bugünün maçları

Şampiyonlar Ligi'nde bugün hangi maçlar var belli oldu. Dünyanın her yerinden takip edilen liglerde yarış devam ederken 5 Kasım bu akşamın maçlarının saati ve kanalı da netleşti. Bu akşam Galatasaray - Ajax maçının dışında birçok müsabaka oynanacak.

Bu akşam kimin maçı var, hangi? 5 Kasım Şampiyonlar Ligi'nde bugünün maçları
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
05.11.2025
16:58
|
GÜNCELLEME:
05.11.2025
16:58

Bu akşamın maç programının netleşmesinin ardından bugün maç var mı sorusu da taraftarın gündemine yerleşti. 'nde karşılaşmalar kaldığı yerden devam ediyor.

BU AKŞAM KİMİN MAÇI VAR 5 KASIM ÇARŞAMBA?

FIFA U17 Dünya Kupası
15:30 | Panama - İrlanda | Plus FIFA
15:30 | Tacikistan - Çekya | Plus FIFA
16:00 | Paraguay - Özbekistan | Plus FIFA
16:30 | Avusturya - Suudi Arabistan | Plus FIFA
17:45 | Mali - Yeni Zelanda | Plus FIFA
18:15 | ABD - Burkina Faso | Plus FIFA
18:45 | Fransa - Şili | Plus FIFA
18:45 | Kanada - Uganda | Plus FIFA

Bu akşam kimin maçı var, hangi? 5 Kasım Şampiyonlar Ligi'nde bugünün maçları


16:00 | Ajax - Galatasaray | TRT Spor - UEFA.tv
18:00 | Newcastle - Athletic Bilbao | UEFA.tv

AFC Şampiyonlar Ligi
16:45 | Al Wasl - Al Muharraq | D Smart Kanal 92
16:45 | Arkadag - Al Ahli Doha | D Smart Kanal 91
19:00 | Al Khalidiyah - Andijan | Smart Spor 2 - Spor Smart 2
19:00 | Al Zawraa - Istiqlol Dushanbe | Spor Smart - Smart Spor HD
21:15 | Al Nassr - FC Goa | Spor Smart - Smart Spor HD
21:15 | Al Wehdat - Esteghlal FC | Smart Spor 2 - Spor Smart 2

Bu akşam kimin maçı var, hangi? 5 Kasım Şampiyonlar Ligi'nde bugünün maçları

Basın Toplantısı
20:30 | Domenico Tedesco | FB TV - A Spor - TRT Spor - Tivibu Spor - beIN Sports Haber


23:00 | Portsmouth - Wrexham | Exxen

Bu akşam kimin maçı var, hangi? 5 Kasım Şampiyonlar Ligi'nde bugünün maçları

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR 5 KASIM?

UEFA Şampiyonlar Ligi
20:45 | Pafos - Villarreal | tabii Spor 1
20:45 | Karabağ - Chelsea | tabii Spor
23:00 | Ajax - Galatasaray | TRT 1
23:00 | Benfica - Bayer Leverkusen | tabii Spor 4
23:00 | Club Brugge - Barcelona | tabii Spor 1
23:00 | Inter - Kairat Almaty | tabii Spor 2
23:00 | Manchester City - B.Dortmund | tabii Spor
23:00 | Marsilya - Atalanta | tabii Spor 5
23:00 | Newcastle - Athletic Bilbao | tabii Spor 3

