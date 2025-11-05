Bu akşam kimin maçı var, hangi? 5 Kasım Şampiyonlar Ligi'nde bugünün maçları

Bu akşamın maç programının netleşmesinin ardından bugün maç var mı sorusu da taraftarın gündemine yerleşti. Şampiyonlar Ligi'nde karşılaşmalar kaldığı yerden devam ediyor.

BU AKŞAM KİMİN MAÇI VAR 5 KASIM ÇARŞAMBA?

FIFA U17 Dünya Kupası

15:30 | Panama - İrlanda | Plus FIFA

15:30 | Tacikistan - Çekya | Plus FIFA

16:00 | Paraguay - Özbekistan | Plus FIFA

16:30 | Avusturya - Suudi Arabistan | Plus FIFA

17:45 | Mali - Yeni Zelanda | Plus FIFA

18:15 | ABD - Burkina Faso | Plus FIFA

18:45 | Fransa - Şili | Plus FIFA

18:45 | Kanada - Uganda | Plus FIFA

UEFA Gençlik Ligi

16:00 | Ajax - Galatasaray | TRT Spor - UEFA.tv

18:00 | Newcastle - Athletic Bilbao | UEFA.tv

AFC Şampiyonlar Ligi

16:45 | Al Wasl - Al Muharraq | D Smart Kanal 92

16:45 | Arkadag - Al Ahli Doha | D Smart Kanal 91

19:00 | Al Khalidiyah - Andijan | Smart Spor 2 - Spor Smart 2

19:00 | Al Zawraa - Istiqlol Dushanbe | Spor Smart - Smart Spor HD

21:15 | Al Nassr - FC Goa | Spor Smart - Smart Spor HD

21:15 | Al Wehdat - Esteghlal FC | Smart Spor 2 - Spor Smart 2

Basın Toplantısı

20:30 | Domenico Tedesco | FB TV - A Spor - TRT Spor - Tivibu Spor - beIN Sports Haber

İngiltere Championship

23:00 | Portsmouth - Wrexham | Exxen

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR 5 KASIM?

UEFA Şampiyonlar Ligi

20:45 | Pafos - Villarreal | tabii Spor 1

20:45 | Karabağ - Chelsea | tabii Spor

23:00 | Ajax - Galatasaray | TRT 1

23:00 | Benfica - Bayer Leverkusen | tabii Spor 4

23:00 | Club Brugge - Barcelona | tabii Spor 1

23:00 | Inter - Kairat Almaty | tabii Spor 2

23:00 | Manchester City - B.Dortmund | tabii Spor

23:00 | Marsilya - Atalanta | tabii Spor 5

23:00 | Newcastle - Athletic Bilbao | tabii Spor 3