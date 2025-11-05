Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
16°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Sumru Tarhan

Galatasaray maçı nerede oynanacak, hangi statta? Şampiyonlar Ligi'nde Ajax karşılaşması

Bu akşam oynanacak olan Galatasaray Ajax maçı için bekleyiş devam ederken taraftarlar Galatasaray maçı nerede oynanacak araştırmasına başladı. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadelesini sürdüren GS maçının oynanacağı stadyum belli oldu.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Galatasaray maçı nerede oynanacak, hangi statta? Şampiyonlar Ligi'nde Ajax karşılaşması
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
05.11.2025
saat ikonu 16:31
|
GÜNCELLEME:
05.11.2025
saat ikonu 16:31

Futbolseverlerin heyecanla takip ettiği 'nde bu akşam ile karşı karşıya gelecek. Nefes kesen maça saatler kala Galatasaray maçı hangi statta merak edildi.

GALATASARAY MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Şampiyonlar Ligi'nde bugün oynanacak olan Galatasaray Ajax maçı 23.00'te oynanacak. Amsterdam'daki Johan Cruijff Arena'da yapılacak maç için bekleyiş sürüyor. Karşılaşma, ve tabii platformundan canlı olarak yayınlanacak.

Galatasaray maçı nerede oynanacak, hangi statta? Şampiyonlar Ligi'nde Ajax karşılaşması

GALATASARAY MAÇI HANGİ STATTA OYNANACAK?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bugün oynanacak olan GS - Ajax maçının oynanacağı stadyum belli oldu. Karşılaşmada Galatasaray, Hollanda ekibinin evine konuk olacak. Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında bugün Hollanda temsilcisi Ajax ile deplasmanda karşılaşacak.

Galatasaray maçı nerede oynanacak, hangi statta? Şampiyonlar Ligi'nde Ajax karşılaşması

GS MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Şampiyonlar Ligi'nde yarış sürerken 5 Kasım Çarşamba akşamı Galatasaray ile Ajax karşı karşıya gelecek. Nefes kesen maçın saati 23.00 olarak belirlenirken canlı ve şifresiz olarak TRT 1 ekranlarında yayınlanacak.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Galatasaray'ın Avrupa başarıları ve performansı! Hollanda takımları ile oynadığı maçlar ve istatistikleri
Galatasaray Ajax maçını hangi kanal veriyor? Karşılaşma şifresiz olarak yayınlanacak
ETİKETLER
#Futbol
#galatasaray
#şampiyonlar ligi
#trt 1
#ajax
#Johan Cruijff Arena
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.