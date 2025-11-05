Galatasaray maçı nerede oynanacak, hangi statta? Şampiyonlar Ligi'nde Ajax karşılaşması

Kategoriler
Futbolseverlerin heyecanla takip ettiği Şampiyonlar Ligi'nde bu akşam Galatasaray ile Ajax karşı karşıya gelecek. Nefes kesen maça saatler kala Galatasaray maçı hangi statta merak edildi.
Şampiyonlar Ligi'nde bugün oynanacak olan Galatasaray Ajax maçı 23.00'te oynanacak. Amsterdam'daki Johan Cruijff Arena'da yapılacak maç için bekleyiş sürüyor. Karşılaşma, TRT 1 ve tabii platformundan canlı olarak yayınlanacak.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bugün oynanacak olan GS - Ajax maçının oynanacağı stadyum belli oldu. Karşılaşmada Galatasaray, Hollanda ekibinin evine konuk olacak. Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında bugün Hollanda temsilcisi Ajax ile deplasmanda karşılaşacak.
Şampiyonlar Ligi'nde yarış sürerken 5 Kasım Çarşamba akşamı Galatasaray ile Ajax karşı karşıya gelecek. Nefes kesen maçın saati 23.00 olarak belirlenirken canlı ve şifresiz olarak TRT 1 ekranlarında yayınlanacak.