Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
29°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Sumru Tarhan

Bu akşam maç var mı 19 Ağustos? Bugünün maçları netleşti

19 Ağustos maç programına göre bugün kimin maçı var belli oldu. Dünyanın her yerinden takip edilen liglerde yarış sürerken bu akşamın programı da netleşti.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Bu akşam maç var mı 19 Ağustos? Bugünün maçları netleşti
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
19.08.2025
saat ikonu 09:49
|
GÜNCELLEME:
19.08.2025
saat ikonu 09:49

Şampiyonlar Ligi, Süper Lig, Avrupa Ligi gibi organizasyonlarda şampiyonluk mücadelesi kaldığı yerden devam ediyor. Futbolseverlerin heyecanla takip ettiği ligde bugünün maç programı duyuruldu.

BU AKŞAM MAÇ VAR MI 19 AĞUSTOS?

Bugünün maç takvimine göre oynanacak olan karşılaşmalar şöyle:

Azerbaycan Premier Ligi

19:00 Zira - Araz | CBC Sport

İspanya

22:00 - Osasuna | S Sport, S Sport Plus

Ön Eleme

22:00 Glasgow Rangers - Club Brugge | TRT 1

Bu akşam maç var mı 19 Ağustos? Bugünün maçları netleşti

REAL MADRİD MAÇI MUHTEMEL İLK 11 KADROSU

Real Madrid karşılaşmasıda muhtemel ilk 11 kadrosu şöyle:

Courtois, Arnold, Militao, Huijsen, Carreras, Arda Tchouameni, Ceballos, Diaz, Vinicius, Mbappe. Bugün oynanacak olan karşılaşma S Sport Plus ekranlarında canlı olarak yayınlanacak.

ETİKETLER
#Futbol
#UEFA Şampiyonlar Ligi
#real madrid
#la liga
#Azerbaycan Premier Ligi
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.