Bu akşam maç var mı 19 Ağustos? Bugünün maçları netleşti

Şampiyonlar Ligi, Süper Lig, Avrupa Ligi gibi organizasyonlarda şampiyonluk mücadelesi kaldığı yerden devam ediyor. Futbolseverlerin heyecanla takip ettiği ligde bugünün maç programı duyuruldu.

BU AKŞAM MAÇ VAR MI 19 AĞUSTOS?

Bugünün maç takvimine göre oynanacak olan karşılaşmalar şöyle:

Azerbaycan Premier Ligi

19:00 Zira - Araz | CBC Sport

İspanya La Liga

22:00 Real Madrid - Osasuna | S Sport, S Sport Plus

UEFA Şampiyonlar Ligi Ön Eleme

22:00 Glasgow Rangers - Club Brugge | TRT 1

REAL MADRİD MAÇI MUHTEMEL İLK 11 KADROSU

Real Madrid karşılaşmasıda muhtemel ilk 11 kadrosu şöyle:

Courtois, Arnold, Militao, Huijsen, Carreras, Arda Tchouameni, Ceballos, Diaz, Vinicius, Mbappe. Bugün oynanacak olan karşılaşma S Sport Plus ekranlarında canlı olarak yayınlanacak.