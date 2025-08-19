Bu akşam maç var mı 19 Ağustos? Bugünün maçları netleşti

İstanbul
Şampiyonlar Ligi, Süper Lig, Avrupa Ligi gibi organizasyonlarda şampiyonluk mücadelesi kaldığı yerden devam ediyor. Futbolseverlerin heyecanla takip ettiği ligde bugünün maç programı duyuruldu.
Bugünün maç takvimine göre oynanacak olan karşılaşmalar şöyle:
Azerbaycan Premier Ligi
19:00 Zira - Araz | CBC Sport
İspanya La Liga
22:00 Real Madrid - Osasuna | S Sport, S Sport Plus
UEFA Şampiyonlar Ligi Ön Eleme
22:00 Glasgow Rangers - Club Brugge | TRT 1
Real Madrid karşılaşmasıda muhtemel ilk 11 kadrosu şöyle:
Courtois, Arnold, Militao, Huijsen, Carreras, Arda Tchouameni, Ceballos, Diaz, Vinicius, Mbappe. Bugün oynanacak olan karşılaşma S Sport Plus ekranlarında canlı olarak yayınlanacak.