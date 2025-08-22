Bu akşam maç var mı? 22 Ağustos Süper Lig maç programı

Süper Lig, Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi başta olmak üzere tüm organizasyonlarda takımların mücadelesi sürüyor. Süper Lig'de bugünün maç programı duyuruldu.

BU AKŞAM MAÇ VAR MI 22 AĞUSTOS?

22 Ağustos Cuma akşamı oynanacak olan karşılaşmaların saati ve yayıncısı belli oldu. Bu akşam oynanacak olan maçlar şöyle:

Copa Libertadores

01:00 LDU Quito - Botafogo RJ | S Sport, S Sport Plus

03:30 River Plate - Libertad | S Sport, S Sport Plus

Copa Sudamericana

01:00 Godoy Cruz - Atletico Mineiro | S Sport 2, S Sport Plus

Azerbaycan Premier Ligi

16:00 Imisli - Neftçi Bakü | CBC Sport

18:30 Karabağ - Sumqayıt | CBC Sport

Almanya Bundesliga 2

19:30 Elversberg - Kaiserslautern | Tivibu Spor 2, S Sport Plus

19:30 Preussen Münster - Nürnberg | Tivibu Spor 3

Almanya Bundesliga

21:30 Bayern Münih - Leipzig | Tivibu Spor 1, S Sport Plus

Trendyol 1. Lig

21:30 Çorum FK - Sarıyer | TRT Spor, Bein Sports 2

Trendyol Süper Lig

21:30 Fatih Karagümrük - Göztepe | Bein Sports 2

Fransa Ligue 1

21:45 PSG - Angers | Bein Sports 4

İngiltere Premier Lig

22:00 West Ham - Chelsea | Bein Sports 3

İspanya La Liga

22:30 Real Betis - Alaves | S Sport, S Sport Plus