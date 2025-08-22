Menü Kapat
Bu akşam maç var mı? 22 Ağustos Süper Lig maç programı

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk yarışı kaldığı yerden devam ediyor. Futbolseverlerin yakından takip ettiği liglerde bu akşamın maç programı netleşirken bu akşam maç var mı sorusunun cevabı da belli oldu.

Bu akşam maç var mı? 22 Ağustos Süper Lig maç programı
, , ve başta olmak üzere tüm organizasyonlarda takımların mücadelesi sürüyor. Süper Lig'de bugünün maç programı duyuruldu.

BU AKŞAM MAÇ VAR MI 22 AĞUSTOS?

22 Ağustos Cuma akşamı oynanacak olan karşılaşmaların saati ve yayıncısı belli oldu. Bu akşam oynanacak olan maçlar şöyle:

Copa Libertadores

01:00 LDU Quito - Botafogo RJ | S Sport, S Sport Plus
03:30 River Plate - Libertad | S Sport, S Sport Plus

Copa Sudamericana

01:00 Godoy Cruz - Atletico Mineiro | S Sport 2, S Sport Plus

Azerbaycan Premier Ligi

16:00 Imisli - Neftçi Bakü | CBC Sport
18:30 Karabağ - Sumqayıt | CBC Sport

Bu akşam maç var mı? 22 Ağustos Süper Lig maç programı

Almanya Bundesliga 2

19:30 Elversberg - Kaiserslautern | Tivibu Spor 2, S Sport Plus
19:30 Preussen Münster - Nürnberg | Tivibu Spor 3

Almanya Bundesliga

21:30 Bayern Münih - Leipzig | Tivibu Spor 1, S Sport Plus

21:30 Çorum FK - Sarıyer | TRT Spor, Bein Sports 2

Trendyol Süper Lig

21:30 Fatih Karagümrük - Göztepe | Bein Sports 2

Bu akşam maç var mı? 22 Ağustos Süper Lig maç programı

Fransa Ligue 1

21:45 PSG - Angers | Bein Sports 4

İngiltere Premier Lig

22:00 West Ham - Chelsea | Bein Sports 3

İspanya La Liga

22:30 Real Betis - Alaves | S Sport, S Sport Plus

Lausanne Sport Beşiktaş maç sonucu kaç kaç? Son anda kaçtı
