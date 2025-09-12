Menü Kapat
TGRT Haber
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Avatar
Editor
 Erdem Avsar

Bu hafta sonu sınav var mı 13-14 Eylül? Yarın hangi sınav var?

Türkiye’de sınav süreci hız kesmeden devam ederken 13-14 Eylül 2025 hafta sonunda hangi sınavların yapılacağı araştırılıyor.

Bu hafta sonu sınav var mı 13-14 Eylül? Yarın hangi sınav var?
12.09.2025
12.09.2025
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Kurumu () tarafından organize edilen 2025 A Grubu Alan Bilgisi sınavları, kamu kuruluşlarında kariyer planlayan binlerce adayın gündeminde.

Cumartesi ve Pazar günleri uygulanacak bu önemli sınavlar, uzman, müfettiş ve denetçi gibi kadrolara yerleşmek isteyenler için büyük değer taşıyor.

Bu hafta sonu sınav var mı 13-14 Eylül? Yarın hangi sınav var?

BU HAFTA SONU SINAV VAR MI?

Bu hafta sonu Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) A Grubu Alan Bilgisi oturumları yapılacak.

Bu çerçevede 13 Eylül 2025 Cumartesi 2025 KPSS A Grubu Alan Bilgisi (1. Gün)

  • Oturum 1: Saat 10:15
  • Oturum 2: Saat 14:45

Her iki oturumda da adaylara 150 dakika yanıt verme süresi tanınacak.

Bu hafta sonu sınav var mı 13-14 Eylül? Yarın hangi sınav var?

14 Eylül 2025 Pazar KPSS A Grubu Alan Bilgisi (2. Gün)

  • Oturum 3: Saat 10:15

Bu oturumda ise adaylara 160 dakika çözümleme süresi sağlanacak. Üçüncü oturum 12.55'te bitecek.

Sıkça Sorulan Sorular

KPSS Alan Bilgisi oturumları saat kaçta başlayacak?
13 Eylül’de sabah 10:15 ve öğleden sonra 14:45’te iki oturum, 14 Eylül’de ise saat 10:15’te tek oturum gerçekleştirilecek.
ETİKETLER
#kpss
#ösym
#sınav tarihi
#A Grubu Alan Bilgisi
#Kamu İştecileri
#2025 Kpss
#Aktüel
