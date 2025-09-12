Bu hafta sonu sınav var mı 13-14 Eylül? Yarın hangi sınav var?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Kurumu (ÖSYM) tarafından organize edilen 2025 KPSS A Grubu Alan Bilgisi sınavları, kamu kuruluşlarında kariyer planlayan binlerce adayın gündeminde.

Cumartesi ve Pazar günleri uygulanacak bu önemli sınavlar, uzman, müfettiş ve denetçi gibi kadrolara yerleşmek isteyenler için büyük değer taşıyor.

BU HAFTA SONU SINAV VAR MI?

Bu hafta sonu Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) A Grubu Alan Bilgisi oturumları yapılacak.

Bu çerçevede 13 Eylül 2025 Cumartesi 2025 KPSS A Grubu Alan Bilgisi (1. Gün)

Oturum 1: Saat 10:15

Oturum 2: Saat 14:45

Her iki oturumda da adaylara 150 dakika yanıt verme süresi tanınacak.

14 Eylül 2025 Pazar KPSS A Grubu Alan Bilgisi (2. Gün)

Oturum 3: Saat 10:15

Bu oturumda ise adaylara 160 dakika çözümleme süresi sağlanacak. Üçüncü oturum 12.55'te bitecek.