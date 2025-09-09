Bugün dersler saat kaçta bitiyor? 9 Eylül okul bitiş saati

İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre pazartesi günü okullarda dersler 15.00'te sona erdi. Öğrencilerin gözü ise bugün derslerin bitiş saatinde.

BUGÜN DERSLER SAAT KAÇTA BİTİYOR?

İstanbul Valiliği, "Servis araçları ve velilerimizin ilk günlerde yaratacağı sirkülasyonun, şehir trafiğinde yoğunluk yaşanmasına sebep olacağı değerlendirilmektedir. Bu nedenle İstanbul'daki tüm okullarda okulların açılacağı 09.09.2024 Pazartesi günü eğitim öğretimin 10.00 ile 15.00 saatleri arasında yapılmasına karar verilmiştir." açıklaması ile pazartesi günü ders saatlerini duyurmuştu. Duyurulan saatler sadece İstanbul'da Pazartesi için geçerli olurken bugün dersler normal saatinde bitecek.

BUGÜN OKUL KAÇTA BİTİYOR?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından paylaşılan takvime göre okullar pazartesi günü başladı. Yollarda oluşması beklenen trafiğe önlem olarak okullar dün 10.00 ile 15.00 aralığında olurken salı günü okullarda normal saatler uygulanıyor.