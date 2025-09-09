Menü Kapat
27°
Aktüel
Avatar
Editor
 Sumru Tarhan

Bugün dersler saat kaçta bitiyor? 9 Eylül okul bitiş saati

MEB takvimine göre okullar 8 Eylül Pazartesi günü başladı. Milyonlarca öğrenci ilk ders zili ile eğitime başlarken ilk gün okul ders saatleri farklı olmuştu. Bugün dersler saat kaçta bitiyor belli oldu.

Bugün dersler saat kaçta bitiyor? 9 Eylül okul bitiş saati
Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre günü okullarda dersler 15.00'te sona erdi. Öğrencilerin gözü ise bugün derslerin bitiş saatinde.

BUGÜN DERSLER SAAT KAÇTA BİTİYOR?

İstanbul Valiliği, "Servis araçları ve velilerimizin ilk günlerde yaratacağı sirkülasyonun, şehir trafiğinde yoğunluk yaşanmasına sebep olacağı değerlendirilmektedir. Bu nedenle İstanbul'daki tüm okullarda okulların açılacağı 09.09.2024 Pazartesi günü eğitim öğretimin 10.00 ile 15.00 saatleri arasında yapılmasına karar verilmiştir." açıklaması ile pazartesi günü ders saatlerini duyurmuştu. Duyurulan saatler sadece İstanbul'da Pazartesi için geçerli olurken bugün dersler normal saatinde bitecek.

Bugün dersler saat kaçta bitiyor? 9 Eylül okul bitiş saati

BUGÜN OKUL KAÇTA BİTİYOR?

tarafından paylaşılan takvime göre okullar pazartesi günü başladı. Yollarda oluşması beklenen trafiğe önlem olarak okullar dün 10.00 ile 15.00 aralığında olurken salı günü okullarda normal saatler uygulanıyor.

