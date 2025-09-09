İstanbul'da trafik çilesi başladı! Okulun 2. günde de trafik kilitlendi

Yaz tatilin bitmesiyle 2025-2026 eğitim öğretim yılı dün haftanın ilk gününde başladı. Dün başlayan yoğunluk okulun 2. gününde de devam etti. İstanbul'da sabah 08.00 itibarıyla trafik yoğunluğu yüzde 63 olarak kaydedildi.

HALİÇ'TE YOĞUNLUK

İstanbul Haliç Köprüsü'nde, 2025-2026 eğitim öğretim yılının başlaması nedeniyle sabah saatlerinde trafik yoğunluğu yaşanıyor.



D-100'DE TRAFİK YOĞUN

D-100'de Beylikdüzü ile Küçükçekmece arasında yoğun trafik oluştu.

Ankara yönünün devamında Zeytinburnu'ndan başlayan trafik aralıklarla 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne kadar sürüyor.

Köprü geçişi sonrası trafikte bir problem olmadığı görüldü.

ANADOLU YAKASI'NDA TRAFİK DUR KALK İLERLİYOR

Aksi yönde ise köprü trafiği neredeyse Kartal'a kadar uzamış durumda.

D-100'ün Edirne yönünde Avrupa'ya geçildiğinde bir problem bulunmuyor.