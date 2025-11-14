Bugün hangi maçlar var, kimin? 14 Kasım maç programı

Liglerde milli ara devam ederken bugün kimin maçı var belli oldu. Taraftarlar milli arada maçları beklemeye devam ederken Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde yarış sürüyor.

BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

16:00 | ABD - Fas — FiFA U17 Dünya Kupası | Plus FIFA

16:00 | Almanya - Burkina Faso — FiFA U17 Dünya Kupası | Plus FIFA

16:00 | Arjantin - Meksika — FiFA U17 Dünya Kupası | Plus FIFA

16:00 | Avusturya - Tunus — FiFA U17 Dünya Kupası | Plus FIFA

16:00 | Brezilya - Paraguay — FiFA U17 Dünya Kupası | Plus FIFA

16:00 | Fransa - Kolombiya — FiFA U17 Dünya Kupası | Plus FIFA

16:00 | Güney Kore - İngiltere — FiFA U17 Dünya Kupası | Plus FIFA

16:00 | Hırvatistan - Özbekistan — FiFA U17 Dünya Kupası | Plus FIFA

16:00 | İrlanda - Kanada — FiFA U17 Dünya Kupası | Plus FIFA

BUGÜN KİMİN MAÇI VAR 14 KASIM?

16:00 | İsviçre - Mısır — FiFA U17 Dünya Kupası | Plus FIFA

16:00 | İtalya - Çekya — FiFA U17 Dünya Kupası | Plus FIFA

16:00 | Japonya - Güney Afrika — FiFA U17 Dünya Kupası | Plus FIFA

16:00 | Portekiz - Belçika — FiFA U17 Dünya Kupası | Plus FIFA

16:00 | Senegal - Uganda — FiFA U17 Dünya Kupası | Plus FIFA

16:00 | Venezuela - Kuzey Kore — FiFA U17 Dünya Kupası | Plus FIFA

16:00 | Zambiya - Mali — FiFA U17 Dünya Kupası | Plus FIFA

19:00 | BAE - Irak — 2026 Dünya Kupası Eleme | Yayın Yok

20:00 | Türkiye - Ukrayna — UEFA U21 Avrupa Şampiyonası Elemeleri | TRT Spor

20:00 | Finlandiya - Malta — 2026 Dünya Kupası Eleme | CBC Sport - Exxen

22:45 | Cebelitarık - Karadağ — 2026 Dünya Kupası Eleme | Exxen

22:45 | Hırvatistan - Faroe Adaları — 2026 Dünya Kupası Eleme | Exxen - S Sport Plus

22:45 | Lüksemburg - Almanya — 2026 Dünya Kupası Eleme | Exxen

22:45 | Polonya - Hollanda — 2026 Dünya Kupası Eleme | CBC Sport - Exxen

22:45 | Slovakya - Kuzey İrlanda — 2026 Dünya Kupası Eleme | Exxen