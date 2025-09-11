Bugün maç var mı 11 Eylül Perşembe? Bu akşamın maç programı

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ederken bu akşamın hangi maçlar var merak ediliyor. Süper Lig'de bu akşam maç bulunmuyor.

BUGÜN MAÇ VAR MI 11 EYLÜL?

11 Eylül günü herhangi bir maç bulunmazken milli ara nedeniyle Süper Lig, La Liga, Bundesliga maçı bulunmuyor. Dünya Kupası Avrupa Elemeleri nedeniyle liglerde maç oynanmazken 14 Eylül günü oynanacak olan maçlarla beraber milli ara sona erecek.

MİLLİ ARA HANGİ GÜN BİTECEK?

A Milli Futbol Takımımız'ın mücadele ettiği Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde heyecan devam ederken milli ara 31 Ağustos itibarıyla başladı. Milli ara 14 Eylül günü oynanacak olan maçlarla beraber başlayacak.