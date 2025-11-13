Bugün maç var mı 13 Kasım? Bu akşam hangi maçlar var belli oldu

Kategoriler
Liglerde milli ara sürecine girilirken bu akşam Süper Lig'de maç bulunmuyor. Bu akşam Dünya Kupası Elemeleri maçları oynanacak.
2026 DÜNYA KUPASI ELEMELERİ
20:00 Azerbaycan - İzlanda | CBC Sport - Exxen - S Sport Plus
20:00 Ermenistan - Macaristan | Exxen
20:00 Norveç - Estonya | Exxen
22:45 Andorra - Arnavutluk | Exxen
22:45 Fransa - Ukrayna | CBC Sport - Exxen
22:45 İngiltere - Sırbistan | Exxen
22:45 İrlanda - Portekiz | Exxen
22:45 Moldova - İtalya | Exxen
Milli araya girilmesi nedeniyle Süper Lig'de maçlara ara verildi. Binlerce taraftar bu akşam Dünya Kupası Elemeleri maçlarını izleyecek. Süper Lig'de milli ara sonrası yarışlar kaldığı yerden devam edecek.