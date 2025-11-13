Bugün maç var mı 13 Kasım? Bu akşam hangi maçlar var belli oldu

Liglerde milli ara sürecine girilirken bu akşam Süper Lig'de maç bulunmuyor. Bu akşam Dünya Kupası Elemeleri maçları oynanacak.

BUGÜN MAÇ VAR MI 13 KASIM?

2026 DÜNYA KUPASI ELEMELERİ

20:00 Azerbaycan - İzlanda | CBC Sport - Exxen - S Sport Plus

20:00 Ermenistan - Macaristan | Exxen

20:00 Norveç - Estonya | Exxen

22:45 Andorra - Arnavutluk | Exxen

22:45 Fransa - Ukrayna | CBC Sport - Exxen

22:45 İngiltere - Sırbistan | Exxen

22:45 İrlanda - Portekiz | Exxen

22:45 Moldova - İtalya | Exxen

SÜPER LİG'DE NEDEN MAÇ YOK?

Milli araya girilmesi nedeniyle Süper Lig'de maçlara ara verildi. Binlerce taraftar bu akşam Dünya Kupası Elemeleri maçlarını izleyecek. Süper Lig'de milli ara sonrası yarışlar kaldığı yerden devam edecek.