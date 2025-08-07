Bugün maç var mı 7 Ağustos? Bu akşam Avrupa’da oynanacak karşılaşmaların kanalı ve saati

Futbolseverlerin yakından takip ettiği liglerde heyecan sürüyor. Bugün oynanacak maçların programı netleşirken taraftarlar BJK maçının saatine dair araştırmalara başladı.

BUGÜN MAÇ VAR MI 7 AĞUSTOS?

UEFA Konferans Ligi 3. eleme turu ilk maçında bugün Beşiktaş, St. Patrick's ile mücadele edecek. Beşiktaş maçının yanında bugün Başakşehir'de Avrupa mücadelesini sürdürecek. İşte günün maç programı:

UEFA Avrupa Konferans Ligi Ön Eleme

Araz - Omonia | 19:00 | CBC Sport

Rosenborg - Hammarby | 19:00

Banik Ostrava - Austria Wien | 19:30

Viking - Rams Başakşehir | 20:00 | TRT 1



Silkeborg - Jagiellonia | 20:00

AIK Stockholm - Györi FC | 20:00

Riga - Beitar Jerusalem | 20:00

Levski Sofya - Sabah Bakü | 21:00

St. Patricks - Beşiktaş | 21:45 | S Sport Plus

Rapid Wien - Dundee United | 22:00

UEFA Avrupa Ligi Ön Eleme

Fredrikstad - FC Midtjylland | 19:00

Servette - Utrecht | 21:30

İngiltere EFL League 1

Port Vale - Cardiff City | 22:00

Arjantin Primera Division

Godoy Cruz - Gimnasia La Plata | 23:00