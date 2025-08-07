Bugün maç var mı 7 Ağustos? Bu akşam Avrupa’da oynanacak karşılaşmaların kanalı ve saati

Futbolseverlerin yakından takip ettiği liglerde heyecan sürüyor. Bugün oynanacak maçların programı netleşirken taraftarlar BJK maçının saatine dair araştırmalara başladı.
UEFA Konferans Ligi 3. eleme turu ilk maçında bugün Beşiktaş, St. Patrick's ile mücadele edecek. Beşiktaş maçının yanında bugün Başakşehir'de Avrupa mücadelesini sürdürecek. İşte günün maç programı:
UEFA Avrupa Konferans Ligi Ön Eleme
Araz - Omonia | 19:00 | CBC Sport
Rosenborg - Hammarby | 19:00
Banik Ostrava - Austria Wien | 19:30
Viking - Rams Başakşehir | 20:00 | TRT 1
Silkeborg - Jagiellonia | 20:00
AIK Stockholm - Györi FC | 20:00
Riga - Beitar Jerusalem | 20:00
Levski Sofya - Sabah Bakü | 21:00
St. Patricks - Beşiktaş | 21:45 | S Sport Plus
Rapid Wien - Dundee United | 22:00
UEFA Avrupa Ligi Ön Eleme
Fredrikstad - FC Midtjylland | 19:00
Servette - Utrecht | 21:30
İngiltere EFL League 1
Port Vale - Cardiff City | 22:00
Arjantin Primera Division
Godoy Cruz - Gimnasia La Plata | 23:00