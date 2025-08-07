Menü Kapat
 Sumru Tarhan

Bugün maç var mı 7 Ağustos? Bu akşam Avrupa’da oynanacak karşılaşmaların kanalı ve saati

Konferans Ligi, Avrupa Ligi ve Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ederken futbolseverler bu akşam maç var mı araştırmaya başladı. Avrupa'da mücadele eden Türk takımları yarışa devam ediyor.

Bugün maç var mı 7 Ağustos? Bu akşam Avrupa’da oynanacak karşılaşmaların kanalı ve saati
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
07.08.2025
saat ikonu 16:10
|
GÜNCELLEME:
07.08.2025
saat ikonu 16:10

Futbolseverlerin yakından takip ettiği liglerde heyecan sürüyor. Bugün oynanacak maçların programı netleşirken taraftarlar BJK maçının saatine dair araştırmalara başladı.

BUGÜN MAÇ VAR MI 7 AĞUSTOS?

3. eleme turu ilk maçında bugün , St. Patrick's ile mücadele edecek. Beşiktaş maçının yanında bugün 'de Avrupa mücadelesini sürdürecek. İşte günün :

UEFA Avrupa Konferans Ligi Ön Eleme
Araz - Omonia | 19:00 | CBC Sport
Rosenborg - Hammarby | 19:00
Banik Ostrava - Austria Wien | 19:30
Viking - Rams Başakşehir | 20:00 | TRT 1

Bugün maç var mı 7 Ağustos? Bu akşam Avrupa’da oynanacak karşılaşmaların kanalı ve saati


Silkeborg - Jagiellonia | 20:00
AIK Stockholm - Györi FC | 20:00
Riga - Beitar Jerusalem | 20:00
Levski Sofya - Sabah Bakü | 21:00
St. Patricks - Beşiktaş | 21:45 | S Sport Plus
Rapid Wien - Dundee United | 22:00

Bugün maç var mı 7 Ağustos? Bu akşam Avrupa’da oynanacak karşılaşmaların kanalı ve saati

UEFA Avrupa Ligi Ön Eleme
Fredrikstad - FC Midtjylland | 19:00
Servette - Utrecht | 21:30

İngiltere EFL League 1
Port Vale - Cardiff City | 22:00

Arjantin Primera Division
Godoy Cruz - Gimnasia La Plata | 23:00

