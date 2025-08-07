Orkun Kökçü Beşiktaş St.Patrick maçında oynayacak mı? Gözler teknik direktör kararında

Beşiktaş St. Patrick's maç kadrosunu bekleyen taraftarların gözü Orkun Kökçü kararında. Geçirdiği hafif sakatlık sonrası St. Patrick's maçında oynayıp oynamayacağı gündeme yerleşti.

ORKUN KÖKÇÜ BEŞİKTAŞ ST.PATRİCK MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Bu akşam Beşiktaş ile St.Patrick, UEFA Konferans Ligi 3. eleme turu ilk karşılaşmasında mücadele edecek. Heyecanla beklenen maç bugün 21.45'te oynanırken Orkun Kökçü'nün durumu henüz belli olmadı. Shakhtar Donetsk maçında da hafif sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Kökçü'nün bugün oynama durumu teknik adam Ole Gunnar Solskjaer'den gelecek karara bağlı.

ORKUN KÖKÇÜ ST.PATRİCK MAÇINDA İLK 11'DE Mİ?

Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer tarafından şans verilmesi durumunda Orkun Kökçü bu akşam oynanacak olan maçta forma giyebilecek. UEFA Konferans Ligi 3. eleme turu ilk maçında oynancak müsabakanın hakemi Slovenya Futbol Federasyonundan hakem David Smajc oldu.

BEŞİKTAŞ MAÇINDA KİMLER YOK?

UEFA Konferans Ligi'nde bugün oynanacak olan karşılaşmada Mustafa Hekimoğlu ve Can Keleş sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek. Yeni transfer Orkun Kökçü, teknik direktörün şans vermesi durumunda bugün sahaya çıkabilecek.