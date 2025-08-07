Menü Kapat
TGRT Haber
TGRT Haber
Aktüel
Avatar
Editor
 Sumru Tarhan

Orkun Kökçü Beşiktaş St.Patrick maçında oynayacak mı? Gözler teknik direktör kararında

Futbolseverlerin heyecanla beklediği Beşiktaş St. Patrick's maçına saatler kaldı. Siyah beyazlı ekibin yeni transferi Orkun Kökçü'nün bu akşam forma giyip giymeyeceği merak edilirken taraftarlar Orkun Kökçü ilk 11'de mi araştırmaya başladı. Karşılaşmanın muhtemel ilk 11 kadrosu belli oldu.

Orkun Kökçü Beşiktaş St.Patrick maçında oynayacak mı? Gözler teknik direktör kararında
St. Patrick's maç kadrosunu bekleyen taraftarların gözü kararında. Geçirdiği hafif sonrası St. Patrick's maçında oynayıp oynamayacağı gündeme yerleşti.

ORKUN KÖKÇÜ BEŞİKTAŞ ST.PATRİCK MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Bu akşam Beşiktaş ile St.Patrick, 3. eleme turu ilk karşılaşmasında mücadele edecek. Heyecanla beklenen maç bugün 21.45'te oynanırken Orkun Kökçü'nün durumu henüz belli olmadı. Shakhtar Donetsk maçında da hafif sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Kökçü'nün bugün oynama durumu teknik adam Ole Gunnar Solskjaer'den gelecek karara bağlı.

Orkun Kökçü Beşiktaş St.Patrick maçında oynayacak mı? Gözler teknik direktör kararında

ORKUN KÖKÇÜ ST.PATRİCK MAÇINDA İLK 11'DE Mİ?

Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer tarafından şans verilmesi durumunda Orkun Kökçü bu akşam oynanacak olan maçta forma giyebilecek. UEFA Konferans Ligi 3. eleme turu ilk maçında oynancak müsabakanın hakemi Slovenya Futbol Federasyonundan hakem David Smajc oldu.

Orkun Kökçü Beşiktaş St.Patrick maçında oynayacak mı? Gözler teknik direktör kararında

BEŞİKTAŞ MAÇINDA KİMLER YOK?

UEFA Konferans Ligi'nde bugün oynanacak olan karşılaşmada Mustafa Hekimoğlu ve Can Keleş sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek. Yeni transfer Orkun Kökçü, teknik direktörün şans vermesi durumunda bugün sahaya çıkabilecek.

TGRT Haber
